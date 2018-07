In Flames regerar Borgholms slott

1. My sweet shadow. 2. Pinball map 3. Delight and anger 4. Everything’s gone. 5. Cloud Connected 6. Fear is the weakness 7. Here until forever 8. The chosen pessimist 9. The mirror’s truth 10 Only for the weak 11. Where dead ships dwell 12. The truth 13. Alias 14. Paralyzed 15. Take this life 16. Deliver us 17. The end