Justin Biebers religiösa skisser känns uppriktiga

ALBUM Man måste älska draget att en artist av Justin Biebers kaliber bara veckor efter sitt nya album tar fokus från detta och förvirrar med en liten gospel-ep.

POP Ute på andra sidan av ett väldokumenterat narkotikamissbruk är Justin Bieber, 27, lyckligt gift och nyfrälst. Lagom till påsk, två veckor efter purfärska, poppiga albumet ”Justice”, överraskar han med ep:n ”Freedom”.

Den typiskt högstämda titeln är egentligen det enda som gör väsen av sig. Gästlistan saknar blockbusters. Omslaget, en skärmdump av telefonens anteckningar, är det mest nedklottrade av en artist på den här nivån sedan Kanye Wests ”Ye”. Estetiken bidrar till känslan av att popstjärnan bara mejlat sina privata anteckningar till allmänheten.

Musiken förstärker den känslan. Över ett dämpat dancehall-beat funderar Bieber i titelspåret på två av sina favoritämnen numera: livets mening och Jesus. Via ett nummer som doftar old school-Drake och ett stycke lika lekfull som konfessionell rap landar han i en kärlekslåt till… Jesus. I nästa andetag släpper han ut brisiga gospelballaden ”Where do I fit in”, för att avsluta med ”Afraid to say”, en sådan där uppriktig, akustisk sång som varit det enda enskilt briljanta på hans två senaste album.

”Freedom” är kanske inte det bästa Bieber gjort sedan ljuvliga r’n’b-drömmen ”Purpose”, men sannolikt det mest ärliga.

BÄSTA SPÅR: ”Afraid to say” feat. Lauren Walters.



