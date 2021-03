Zara Larsson gör pur pop med stort hjärta

Av: Per Magnusson

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 00.00

Uppdaterad: 05 mars 2021 kl. 00.33

Foto: Jordan Rossi På ”Poster girl” hyllar Zara Larsson popmusiken och de egna idolerna. 23 år ung sitter hon själv sedan länge tapetserad på väggen.

MUSIK

ALBUM Zara Larsson har spelat in ett hitspäckat popalbum med massor av självförtroende och hjärta.

Men det är inte ett hjärta utan längtan och förtvivlan.

++++

Zara Larsson

Poster girl

TEN/Epic/Sony



POP Var befann sig Beyoncé och Rihanna vid 23 års ålder? Beyoncé hade just släppt megaframgången ”Crazy in love” med blivande maken Jay-Z. Rihanna hade gett ut sjätte albumet ”Talk that talk”, en kavalkad av mäktig Calvin Harris-pop.

Dessa artister prydde rimligtvis Zara Larssons rum i Tallkrogen, Stockholm, åren efter att hon som tioåring vunnit tv-programmet ”Talang” framför Bert Karsson och Tobbe Trollkarl. Hon siktade redan då mot samma höjder som idolerna – och i dag finns faktiskt paralleller att dra mellan Tallkrogen och pophimlen.

Med över en miljard strömningar i bagaget fokuserar Zara Larsson, 23, precis som Beyoncé och Rihanna vid samma ålder, på hits. Hennes tredje album är en hyllning till den popmusik som tapetserar tonårsrum. Det är stråkar, pompa och ståt från start. I centrum står rösten, drottninglikt högt i mixen; musiken blir nästan en trotjänare bredvid. Young Thug är tillställningens enda gäst. Hans sockriga stämma alternerar fint med Larssons i gulliga duetten ”Talk about love”, men musiken flörtar bara flyktigt med r’n’b.

För är det någonting som ”Poster girl” bestämt sig för är det att stå med båda fötterna stadigt i pop. Beslutet att göra den i sin renaste form, och självförtroendet i utförandet, hindrar musiken från att landa i imitation.

Cyndi Laupers ”Girls just want to have fun” står skriven över låten ”Look what you’ve done”. I pulserande beats och rosa harmonier finns vidare Phil Spector-producerad tonårspop, Madonnas ljusblå 80-tal, 90- och 00-talens popdivor och Katy Perrys melodier med rutorna nere.

Larssons röst är som gjord för stora refränger. Akrobatiskt kränger och briljerar den. Vissa tror kanske att detta är musik som strösslas ut med vänsterhanden. Detaljer i produktionen skvallrar om motsatsen, som när ord drunknar i låten ”I’m right here”, eller när ”I need love” bäddas in i en förrädisk dimma. Uppfinningsrikedomen och infallsvinkeln snuddar vid Selena Gomez senaste album ”Rare”. Bland låtskrivare och producenter finns, förutom Max Martin och hans Wolf Cousins, Julia Michaels och Justin Tranter (Selena Gomez, Justin Bieber, Dua Lipa).

”Poster girl” är pop med stort hjärta – men det är inte ett hjärta utan förtvivlan. Det hamrar som en längtande puls genom de tolv spåren. Å ena sidan av eufori, å andra sidan av sorg. Först är huvudpersonen tacksam för den plats som exet tog henne till. Sedan önskar hon att han kom tillbaka och ruinerade hennes liv. Detta ambivalenta debacle bor redan i Zara Larssons röst. Hon skildrar ung kärlek med stor trovärdighet.

Sannolikt har Zara ett ännu större album i sig. En egen motsvarighet till ”4” eller ”Anti”, där hon gräver djupare i sårbarheten, klär den i annat än hits. Men nu är hon här, och här skiner hon som den första våren.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





FAKTA Bonus BÄSTA SPÅR: ”Like an addict needs a drug/Like a hunter needs blood/I need love”, sjunger Zara Larsson i albumets glansnummer ”I need love”. VISSTE DU ATT… Zara Larsson på måndag gör en strömmad Youtube-konsert för att uppmärksamma internationella kvinnodagen? LYSSNA OCKSÅ PÅ: Selena Gomez ”Rare”. Det lediga handlaget, musik liksom gjord med ett leende på läpparna, för tankarna till fjolårets underskattade album. LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 00.00