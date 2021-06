Cherrie har hittat en lugn stolthet

ALBUM På Cherries tredje album är de sorgsna melodierna fortfarande musikens största styrka.



Cherrie

Naag nool

Warner

R’N’B När tiderna ändras fortsätter Cherrie att hålla fortet.

Hon vårdade tidigt sina melodier när andra löste upp dem.

På hennes tredje album är de sorgsna melodierna som gör det starkaste intrycket. Och den 29-åriga r’n’b-stjärnan från Rinkeby sjunger dem alltid så återhållet att texterna blir förtroliga och lugna. Genrens längre, mer effektsökande toner har aldrig haft ett hem i Cherries låtar.

Ofta får det tidiga amerikanska 00-talet och ett svenskt 2021 plats i samma låt.

I ”Väntan” är musiken en sval solnedgång över vattnet. Det är bara ett exempel som påminner om den drömska och mjuka sidan av producenten Mike Will Made It. ”Drömmen om oss” blir lika imponerande när Cherrie närmar sig The Weeknd, i alla fall när den kanadensiska artistens ballader låter som en dystopisk science fiction-film från 80-talet.

”Väntan” och ”Drömmen om oss” är bropelarna som håller upp resten av skivan. ”Naag nool” betyder ”en kvinna som lever”. Texterna är en hyllning till kvinnorna i hennes liv: vännerna, systern och mamman. Musiken har hon gjort tillsammans med bland andra Pontus Persson, John Alexis och Leslie Tay. Persson och Alexis har i sin tur samarbetet en del med Molly Sandén vilket kan vara en förklaring till att hon och Cherrie närmat sig varandra musikaliskt.

Det baleariska soundet på flera spår är både en styrka och svaghet. Ibland skapas det en gnistrande friktion mellan de vemodiga texterna och musikens lugna vågskvalp. Ibland blir det mer sömnigt än sommar.

”Sommardag” är visserligen ett välkommet stilbrott. Låten ligger rätt långt bort från Cherries r’n’b. 80-talet är fortfarande den viktigaste vattenkällan för dagens svenska pop, och ”Sommardag” är ungefär samma mjukglass som spelades på radion för över 30 år sedan. Hennes version av FM-pop passar säkert bättre på någon av Spotifys somriga spellistor än här, vilket säkert är poängen med att klippa den på ”Naag nool”.

Cherries tidsigare album, ”Sherihan” och ”Araweelo”, andades en tyngre och mer kreativ desperation. Men det betyder inte att hon står still.

”Naag nool” är mer som en andhämtning innan nästa språng. Cherrie är här för att stanna.



Fakta BONUS BÄSTA SPÅR: ”Vänta” och ”Drömmen om oss”. VISSTE DU ATT... Cherrie är med i den kommande säsongen av ”Så mycket bättre”? Det är tydligen dags för henne att tolka Siw Malmkvist och Arvingarna. Kan bli bra, ja, tv. LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”Det bästa kanske inte hänt än” med Molly Sandén och ”Collapsed in sunbeams” med Arlo Parks. Läs mer

