Halvlyckad remix av Agnetha Fältskog

Publicerad 2023-10-13

Agnetha Fältskog återvänder till popen efter tio år med "A+", en remix av senaste albumet "A".

ALBUM Idén att arbeta om en tio år gammal skiva i stället för att göra helt ny musik känns möjligen inte glasklar, särskilt som flera av låtarna på Agnetha Fältskogs ”A+” lät bättre i original.



Agnetha Fältskog

A+

Triple A/BMG/Warner





POP När Agnetha Fältskog för tio år sedan släppte sitt första album med nyskriven musik sedan 1987 var skivan en medveten reaktion mot den tidens listpop. Låtskrivarna och producenterna Jörgen Elofsson och Peter Nordahl ville istället gå tillbaka till det 60- och 70-tal som stjärnan själv kom ifrån och skapa en skiva med klassiskt analog popmusik, äkta stråkar och dofter av såväl The Carpenters och George Harrison som Fältskogs egna schlagerballader utanför Abba.

Albumet ”A” blev en kanske inte sensationell men värdig och klädsam återkomst för Agnetha Fältskog och planetens alla Abba-fans hoppades givetvis på en fortsättning från den skygga popikonen.

Tio år senare kommer den här men består bara av remixer av alla spår på ”A” samt en ny låt, redan släppta singeln ”Where do we go from here?”.

Fältskog säger att hon hörde en av låtarna från ”A” på radion, började fundera på hur de skulle ha låtit i en mer modern kostym och kunde inte släppa tanken, varvid Elofsson fick fria händer att uppdatera soundet.

Med hjälp av sin yngre kollega Anton ”Hybrid” Mårtensson rev han alla bakgrunder och behöll endast sången. Resultatet är en skiva med omkastad låtordning och mer avskalade och dansorienterade produktioner.

Fältskogs röst får ibland en skvätt autotune och dras emellanåt in i det lika populära telefonläget. Somligt låter som Madonna-disco, annat drar åt karibisk pop och vissa grepp för att öka dramatiken doftar edm.

Det blir ett slags semimodern mogenpop där somliga låtar, som Gary Barlow-duetten ”I should’ve followed you home”, möjligen vinner något på den nya behandlingen medan mycket annat, inte minst den från början rätt snyggt västkustpoppiga ”Perfume in the breeze”, snarare förlorar.

Hur kul det än är att Agnetha Fältskog närmar sig rampljuset igen är det svårt att se någon riktig poäng i ”A+”.

Efter tio år hade det varit betydligt roligare med helt ny musik från en av landets största röster genom tiderna, särskilt som den enda helt nya låten på skivan hör till albumets toppar.

Världens främsta låtskrivare och producenter hade gissningsvis stått i kö för att få vara delaktiga i ett sånt projekt, inte minst nu efter framgångarna med Abbas oväntade återkomst.

BÄSTA SPÅR: ”Where do we go from here?”



