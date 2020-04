Veckans singlar: Laleh-pepp och Dylan-melankoli

avNatasha Azarmi

Publicerad: 18 april 2020 kl. 07.00

Uppdaterad: 18 april 2020 kl. 18.25

SINGLAR Laleh, Bon Iver och Florence And The Machine sprider hopp i en svår tid medan Bob Dylan ägnar tiden åt djup livsreflektion.



+++

Laleh

Det kommer bli bra

Lost Army

POP Laleh släppte hela två album i fjol.

”Vänta” var en samling självbiografiska låtar på svenska och engelska, medan ”Postcards” innehöll tolkningar av låtar som hon skrivit till andra.

Första singeln från uppföljaren har passande nog fått namnet ”Det kommer bli bra” och vill i sann Laleh-anda sprida hopp i en svår tid.

Enligt ett pressmeddelande handlar låten om att ”hitta sin plats i världen” och artisten kallar den för en fortsättning på ”Bara få va mig själv”, ”Goliat” och ”Tack förlåt”.

Men musikaliskt låter den som det mesta på just ”Vänta”, med en väl avvägd blandning av beats och synt, lekfull sång och en barnkör som försäkrar oss om att allting ordnar sig till slut.

Med andra ord en typisk Laleh-låt och ett givet soundtrack i coronatider. Räkna med att få höra den överallt fram till att det nya albumet kommer i höst.

Titel har ännu inte avslöjats men i en intervju med TT berättar Laleh att det blir hennes första konceptalbum.



++++

Bob Dylan

I contain multitudes

Columbia/Sony

ROCK Bob Dylan verkar ha ägnat tiden i karantän åt att reflektera över det förflutna. Förra singeln ”Murder most foul” var en 17 minuter lång analys av mordet på John F Kennedy.

Den här gången funderar han mer på det egna jaget.

Titeln är hämtad från Walt Whitmans dikt ”Song of Myself” från 1855 och Dylan fortsätter på samma eftertänksamma tema.

Han förlåter gamla älskare, jämför sig själv med Anne Frank, Indiana Jones och The Rolling Stones och avslöjar sina mörkaste hemligheter: ”Got skeletons in the walls of people you know”.

Dylans litterära sång, mjuka slidegitarrer och vassa stråkar gör ”I contain multitudes” till en vacker ballad och något av det mest blottande från en 60 år lång karriär.



++++

Bon Iver

Pdlif

Jagjaguwar

ROCK ”Well I'm not going to tell you that everyone's safe/I will say, there will be a better day”, sjunger Justin Vernon och musikern Kacy Hill.

Titeln är en förkortning av ”Please don’t live in fear” och syftar på den rädsla som de allra flesta av oss bär på just nu.

Vernon och hans medmusiker (som förutom Hill består av producenterna BJ Burton och Jim-E Stack, samt sångaren Joseph K Rainey) sitter isolerade och har därför spelat in låten på olika håll. Men Bon Ivers kännetecknande samhörighet är fullt påtaglig även den här gången.

Fokus ligger ändå på Justin Vernon som gör en av sina vackraste och mest känslofyllda sånginsatser.

Låtens intäkter kommer att oavkortat gå till vårdpersonal som kämpar mot den rådande coronapandemin.



+++

Florence And The Machine

Light of love

Virgin EMI/Universal

POP ”Light of love” skulle egentligen ha kommit med på 2018 års album ”High as hope” men valdes bort i sista sekund.

Så Florence And The Machine bestämde sig för att ta tillfället i akt och släppa den nu i stället, med syftet att samla in pengar till vårdpersonal runt om i världen.

Balladen hör till det mest avskalade Florence Welch har skrivit men följer ändå samma uppbyggnad som gruppens bästa låtar. Den börjar försiktigt för att explodera mot slutet.

Låtens stora behållning är däremot de trösterika raderna om att hålla hoppet uppe och finnas där för andra: ”Don't go blindly into the dark/In every one of us shines the light of love”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

LÄS OCKSÅ Laleh om nya singeln: "Känner mig fri"

LÄS OCKSÅ Ett ödesmättat klotterplank

KOPIERA LÄNK