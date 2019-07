Explosiva och tidlösa hits med Weezer

1. My name is Jonas 2. Undone - the sweater song 3. Hash pipe 4. Beverly Hills 5. Holiday 6. Perfect situation 7. Happy together (The Turtles-cover) 8. In the garage 9. No one else 10. The world has turned and left me here 11. The good life 12. Feels like summer 13. You might think (The Cars-cover) 14. Island in the sun 15. Say it ain’t so 16. Africa (Toto-cover) 17.Pork and beans Extranummer: 18. Buddy Holly (halvseriös barbershopversion) 19. Take on me (A-ha cover) 20. Buddy Holly