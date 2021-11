”Voyage” är ett farväl som visar varför Abba var bäst

Markus Larsson sätter plus på nya albumet – låt för låt

Publicerad: I dag 00.01 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

ALBUM Att jämföra musiken med klassikerna är meningslöst.

Mycket låter dock bättre än vad Abba borde göra 2021.



Abba

Voyage

Polar/Universal

helskärm

POP ”I don’t wanna talk...”

Två år innan Abba släppte sin sista skiva var gruppen över.

Finallåten är, och kommer alltid att vara, ”The winner takes it all”.

Efter den fanns det inget mer att säga. Abba kunde det inte, och ingen annan heller för den delen.

Ibland är popmusik för bra, och den som skriver en ”The winner takes it all” får på sätt och vis skylla sig själv.

Att gruppens relationer ungefär samtidigt kastades på golvet och krossades har byggt myten, att publiken fick en unik inblick i bandets mest privata rum och misslyckanden.

Björn Ulvaeus har alltid sagt att texterna är fiktion, men vem tror på det längre?

Agnetha Fältskog ställer sig där, en gång för alla, och radar upp de där obarmhärtiga scenerna och villkoren som aldrig kommer att sluta göra ont, inte en enda vers och inte ett enda förbannat ord.

Abba gjorde mycket innan ”The winner takes it all”, men allting efteråt är ett ärevarv. Som det sista, eller rättare sagt senaste, albumet ”The visitors”, cd-samlingen ”Abba gold”, musikalen och filmerna som finns under det växande paraplyet ”Mamma mia” och den kommande showen i London med digitala Abbatarer.

Allt det gäller även för albumet ”Voyage”.

Att ens orka jämföra de nya låtarna med gruppens största låtar är meningslöst. När Abba var som bäst lyckades de skriva låtar med lika mycket drama som en skiva. Eller två. Eller till och med tre. Inget på ”Voyage” befinner sig i samma solsystem som en ”SOS”, en ”Knowing me, knowing you” eller en ”Dancing queen”.

Med det sagt saknar inte Abbas ”comeback” poänger.

Den som trodde att Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad skulle lägga ett ägg får tänka om. De visste vad de riskerade med ”Voyage” och kvalitetskontrollen är därefter. De kan inte göra bort sig, och gör det inte heller.

helskärm Abba 2021: Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Benny Andersson.

Albumets två starkaste låtar, ”Don’t shut me down” och ”Keep an eye on Dan”, hade kunnat knuffa in sig på fullsatta ”Abba gold” med armbågarna. De två vackraste tryckarna, ”I still have faith in you” och ”I can be that woman”, visar än en gång gruppens förmåga att klä upp odiskade countryballader i tiaror och glitter, trots att den sistnämna innehåller flera klumpiga textrader om en hund.

Och precis som under de mest gyllene åren på 70-talet finns det några spår som ingen behöver nämna igen. ”Bumblebee” är en av dem. Gräsliga ”Riverdance”-schlagern ”When you danced with me” är en annan.

Det unika med ”Voyage” är tonen, att albumet fångar ljudet av fyra människor som får en chans att spela in musik tillsammans igen, kanske för sista gången, långt efter någon trodde det skulle hända, utan att behöva bry sig om något annat än varandra.

Musiken uttrycker alltid en avundsvärd optimism, hur sorgsen den är, något som de bland annat delar med generationskamraterna i Beatles. Inget egentligen för sent eller omöjligt, ljuset slocknar inte så länge en refräng varar.

Men inte ens Abba kan återskapa sig själv. Den tiden är förbi och kommer aldrig igen.

Däremot blir ”Voyage” ett sent farväl som visar varför gruppen var bäst, en gång för länge sedan.

Ungefär när Agnetha Fältskog, precis innan den sista refrängen i ”The winner takes it all”, viskade ”but you see...”



Fakta Plus på nya låtarna

”I still have faith in you”

En ballad med plusmeny. Texten känns som en liten biografi om Abba, om var medlemmarna varit och är i dag.

”When you danced with me”

Biffig 90-talschlager med Abba-flöjter? Vad hände här? Har någon druckit för mycket Guinness?

”Little things”

Jullåten. En tunn brittisk christmas carol som knappast kommer att sitta på toppen av julmusikens gran.

”Don’t shut me down”

Satte jag tre plus när singeln släpptes? Jag går direkt till fängelse utan att passera ”gå”.

”Just a notion”

Benny Andersson kallar det här för boogie. Det är snarare en färjebugg i lyxförpackning.

”I can be that woman”

Vissa textrader skär ihop, men överlag en utmärkt countryballad någonstans mellan The Carpenters och Nashville.

”Keep an eye on Dan”

Det är smått häpnadsväckande att Abba hade den här i sig 2021. Krypande och dynamisk nattdisco om den delade vårdnaden av ett barn.

”Bumblebee”

Abba funderar över hur små luddiga bollar kan flyga. Det vill säga humlor. Musiken är ungefär lika trivial.

”No doubt about it”

Ett tunt och hurtigt musikalnummer.

”Ode to freedom”

Abba har alltid varit nära kyrkans röda psalmbok, och det här är ytterligare ett exempel. Läs mer

Publisert: Publicerad: 05 november 2021 kl. 00.01