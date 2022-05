Lågmält Sahara Hotnights gör stor comeback

ALBUM Det har gått tio år sedan Sahara Hotnights släppte musik senast. Men med ett betydligt mer avskalat sound gör de en comeback värd namnet.



Sahara Hotnights

Love in times of low expectations

Universal

POP Sahara Hotnights blev tidigt en självklarhet på den svenska rockscenen. Varje gång bandet ställde sig på en scen vid 00-talets början, vilket var ofta, ackompanjerades de av en överväldigande energi och en påtaglig hunger för musiken.

Det var inte konstigt, kompisgänget från Robertsfors hade spelat ihop sedan 11-12-årsåldern. Kemin var ett faktum.

Men 2011 kom uppbrottet och pausen, ett resultat av den naturliga evolution som ofta följer när man har spelat tillsammans i så många år.

– Det är väl ett öde som nästan alla band går till mötes, att det blir lätt klaustrofobiskt och uppstår konflikter och slitningar, berättade sångerskan Maria Andersson Lundell i en intervju med Aftonbladet Nöje tidigare i år.

På ”Love in times of low expectations” hörs den långa pausen tydligt. Bandet visar upp ett betydligt mer lågmält sound. Det är avskalat och tillbakalutat, som om de hunnit landa i ett lugn sedan sist.

Andersson Lundell sjunger avslappnat över nya elektroniska inslag. En stillsam ljudbild omfamnar varje ord. Dessutom är samspelet ständigt närvarande vilket imponerar. Särskilt eftersom gitarristen Jennie Asplund har berättat att hon knappt spelat sitt instrument på tio år.

Trots lugnet i musiken väjer bandet inte för obekväma teman, fokus ligger ofta på trasiga relationer och vetskapen om att allting kan ta slut när som helst. Oavsett om det gäller en svår skilsmässa eller en komplicerad vänskap.

”An avalanche is gonna bury us deep” sjunger Andersson Lundell i harmoniska ”Avalanche”. Raderna ”We got to give it time, as if time was ours to give” inleder efterföljande ”Vertigo”. I syntdrivna ”Athena” ber hon den andra parten att kämpa i stället för att ge upp.

Men det blir som bäst i mer optimistiska ”Gemini”. En låt som på många sätt kan kopplas till bandets uppbrott, med sin hudlösa text om att hitta tillbaka till varandra trots avstånd och olikheter.

Kanske ännu starkare än sist.



