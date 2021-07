Snoh Aalegra skapar guld av 90-talet

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Med tanke på ögonfärgen måste Snoh Aalegra ha lyssnat väldigt mycket på Prince innan hon plåtades. Lätt hänt. Foto: Pressbild

ALBUM Det tredje albumet med Snoh Aalegra hade låtit lika bra 1993 som i dag.



Snoh Aalegra

Temporary highs in the violet skies

Artium Recordings/Roc Nation

helskärm

R’N’B Musiken på 90-talet gick lika långsamt som låtarna på 10-talet.

Åtminstone den som är värd att minnas. Den enklaste förklaringen kan vara att artisterna rökte lika mycket weed för 30 år sedan.

I bland för ”Temporary highs in the violet skies” tankarna tillbaka till Massive Attack, en grupp som börjar kännas lika relevanta i dag som 1991. Här finns också spår efter de långsamma melodierna från Sades ”Love deluxe”, Janet Jacksons ”The velvet rope” och Erykah Badu. Möjligen bör även ”Diamonds and pearls” med Prince också nämnas.

Snoh Aalegra står inte och gräver på exakt samma ställe som andra artister.

Här hittar hon ett slags hem i beats som hade kunnat spelats in i Bristol eller Philadelphia innan millennieskiftet. Det mest imponerande är hur sömlöst hon syr ihop den historien med mjuk trap och r’n’b från ett datum som ligger betydligt närmare just nu. Dessutom har hon den goda smaken att samarbeta med rapparen Tyler, the Creator som släppte ett av årets starkaste album alldeles nyss.

När musikens ”quiet storm”-temperament bubblar lika lugnt som kontorets vattenautomat ligger det i sakens natur att vissa spår inte gör något större intryck. Men huvuddelen av albumet är r’n’b som flyger business class internationellt.

De flesta som lyssnar på henne för första gången måste nog läsa på för att upptäcka att Aalegra kommer från Uppsala.







LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Publisert: Publicerad: 09 juli 2021 kl. 13.12

LÄS VIDARE