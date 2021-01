Heavy metal-gitarristen Alexi Laiho har dött

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 04 januari 2021 kl. 16.31

Foto: Sara Johannessen Meek / TT NYHETSBYRÅN Children of Bodoms sångare Alexi Laiho är död. Arkivbild.

Gitarristen Alexi Laiho har dött, 41 år gammal.

Den finländska heavy metal-stjärnan hade haft långvariga hälsoproblem.

– Våra hjärtan är för evigt brustna, säger hans fru Kelli Laiho-Wright.

Alexi Laiho, ansedd som en av världens genom tiderna bästa och snabbaste heavy metal-gitarrister, har dött, 41 år gammal, skriver Daily Mirror.

Enligt hans skivbolag Napalm dog han i sitt hem i Helsingfors i förra veckan efter att ha lidit av ”långvariga hälsoproblem”.

”Det är med tunga hjärtan och stor sorg som vi måste meddela om Alexi Laihos bortgång,” skrev musikerna i Laihos band Bodom after midnight i ett uttalande genom Napalm Records.

”Vi är helt förkrossade och hjärtekrossade av denna plötsliga förlust av vår kära vän och bandmedlem”.

”Underbar make”

– Alexi var den mest älskande och underbara make och fader. Våra hjärtan är för evigt brustna, säger hans fru Kelli Laiho-Wright enligt Daily Mirror.

Laiho bildade det finska death metal-bandet Children of Bodom 1993. När gruppen splittrades 2019 hade den blivit en av Finlands största. Laiho och bandmedlemmen Daniel Freyberg fortsatte sedan i fjol under namnet Bodom after midnight, där även trummisen Waltteri Veyrynen från Paradise lost, basisten Mitja Toivonen från Santa Cruz och keybordisten Lauri Salomaa fanns med.

Behövde vila

I en intervju med Ilta-Sanomat 2019 berättade Laiho om hur hans liv förändrats med det nya bandet.

– Jag har i alla fall lärt mig att ta bättre hand om mig själv, sa han, enligt Daily Mirror.

– Jag är en sådan jävla idiot som lär mig nästan allt den hårda vägen. Det tog lång tid för mig att förstå att en människa också behöver vila och att ladda batterierna. Annars kommer det att bli en krasch.

Till sjukhus med magont

Under en Europaturné 2012 tvingades Children of Bodom ställa in två spelningar efter att Laiho fått föras till sjukhus med ”extrem magont”. Några dagar senare meddelade bandet att Laiho fått en allvarlig infektion och skulle bli kvar på sjukhuset i Oslo.

2011 rankade magasinet Guitar World honom som en av de 100 bästa heavy metal-gitarristerna genom tiderna och en av de 50 snabbaste.

Bodom after midnight hann spela in tre låtar och en musikvideo som kommer att släppas senare i år.

