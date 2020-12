Publicerad: 02 december 2020 kl. 14.24

Veckans spellista: om vi tar oss genom december

Av: Per Magnusson

Publicerad: 02 december 2020 kl. 14.24

Foto: Beth Garrabrant Stanna inne – och se Taylor Swifts fina ”Folklore”-film, till exempel.

SPELLISTA Från vinterns kolmörker till amerikansk solskenspop.

Tio sånger som ledsagar.



”PEACE”

Taylor Swift

Den studioromantiska filmatiseringen av ”Folklore” (Disney+) är en påminnelse om att alla som gör anspråk på låtskrivande borde specialstudera Taylors hantverk.



”IF WE MAKE IT THROUGH DECEMBER”

Phoebe Bridgers

Countrysångaren Merle Haggards titel från 1974 ringer än mer dyster och sann 46 år senare.



”YOU’LL GET OVER IT”

Jez_ebel

Tidlös och modern. Romantisk och rationell. Den norska sovrumstalangen har gjort en förtjusande paradoxal – ja, bara väldigt mänsklig – sång.



”ARRIVAL”

Domenique Dumont

Den mystiske producentens senaste album ”People on Sunday” är också soundtracket till den tyska stumfilmen ”Menschen am Sonntag” från 1930. Mild och nyckfull musik.



”CAROLINE”

Arlo Parks

20-åringens detaljrikedom och osvikligt brittiska ton verkar i en fin tradition. Men hon placerar Davies, Wellers, Skinners, Allens historieberättande i hemsnickrad internetpop.



”HOME”

Teenage Fanclub

Dörren står alltid öppen för världens vänligaste band – även utan saknade sångaren, låtskrivaren och basisten Gerard Love.



”MONSTER”

Shawn Mendes ft. Justin Bieber

I samma sekund som Bieber gör entré får han huvudpersonen att blekna.



”PICK UP YOUR FEELINGS”

Jazmine Sullivan

Philadelphia-sångerskan första låt på fem år, ”Lost one”, var en spöklikt tjusig r’n’b-ballad. Här kommer det andra, något rivigare, smakprovet från en ännu obetitlad ep.



”CIRCLES”

Megan Thee Stallion

På debutalbumet samplar Amerikas nya rap-älskling som av en händelse just Jazmine Sullivan och hennes tio år gamla ”Holding you down (goin’ in circles)”.



”LITTLE COWBOY”

The Free Design

Alldeles för få upptäckte det trevliga New York-bandet under deras aktiva karriär i skarven mellan 60- och 70-talet. Nu finns hela katalogen för första gången på strömningstjänsterna!



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 02 december 2020 kl. 14.24

LÄS VIDARE