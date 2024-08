Beyoncé hittar helt rätt väg in i countryn

Publicerad 2024-02-12

expand-left helskärm Beyoncé går country på sina två nya singlar.

SINGLAR Beyoncé överraskar med två singlar som inte bara pekar ut ett nytt spännande countrysound utan också lyckas vara lysande på två helt olika sätt.





POP Country har tagit över från hiphop som den största musikgenren i USA och Beyoncé, med sedvanlig känsla för timing, förstår givetvis att det är precis nu som hon ska släppa ett countryalbum.

Eller vad nu ”Renaissance act II” kan tänkas bli när det släpps den 29 mars. Men superstjärnan visar hur som helst upp sig i både cowboyhatt och bolo tie på de nya bilderna och de två låtar som hon med sin svårslagna känsla för mediestrategi släppte under Super Bowl i natt är onekligen det mest country hon gjort sedan samarbetet med The Chicks på låten ”Daddy lessons” 2016.

Att en r’n’b-sångerska alls tar det steget är långt ifrån självklart. Det är de facto väldigt få som alls skulle klara av att göra det med trovärdigheten intakt, men Beyoncé Knowles är de facto uppvuxen i Texas, hur ”vit” country än anses vara är musik hon har med sig. Och med tanke på hur självklart hon landade i ”Daddy lessons” kändes country de facto som en källa hon gärna fick ösa mer ur.

I polariseringens USA finns det sannolikt även en större idé i det här än att bara haka på en våg. Som att visa på countryns många rötter i afrikansk musik.

När Beyoncé låter ”Texas hold ’em” inledas med banjo (för övrigt spelad av Rhiannon Giddens, ypperlig americanaartist i eget namn) är hon förstås fullt medveten om instrumentets historia, att det kom till USA via slavskeppen på 1600-talet.

Låten är dock en uppsluppen partydänga om att dricka whiskey och ta en slow dance på en dive bar, ”a real life boogie and a real life hoedown” med bootsen på. Kunde bli klyschigt och fånigt med vem annars som helst men Beyoncé gör det med så mycket gott humör, charm och öronmasktriggande knasigheter att det är svårt att tro något annat än att vi har att göra med en ny radiohit och framtida livefavorit.

Men den stora låten av de två är ”16 carriages”. Under de få timmar som den har varit ute har fansen i ”the beyhive” redan utsett den till en av stjärnans starkaste ballader.

Även med nyktrare kritikeröron är det svårt att inte falla för sången om en livsresa av hårt jobb. Förutom en akustiskt gitarr ärligt talat inte supermycket country annat än i det ovanligt öppenhjärtiga berättandet.

Beyoncés beskrivningar av hur hon mer eller mindre bodde på turnébussen som tonåring i Destiny’s Child och inte riktigt har kommit hem ännu (”still working on my life, you know”) visar upp en sårbarhet hos världens största stjärna som känns omedelbart avväpnande.



