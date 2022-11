Neil Young gör sympatisk klimatrock

BÄSTA SPÅR: ”This old planet (changing days)”. Ömsint folkcountry om klimatförändringarna, långt ifrån det typiska Crazy Horse-larmet. Neil sjunger vemodigt men med hopp och Nils Lofgren adderar förtjusande dragspel.

VISSTE DU ATT... Neil Young är dubbelt skivaktuell den här hösten. 2 december släpps en box som firar 50-årsjubileet för hans mest framgångsrika album ”Harvest”. Bland annat rymmer den en nyproducerad tvåtimmarsdokumentär med aldrig tidigare visat filmmaterial.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Senaste albumen ”Colorado” och ”Barn” samt klassikerna ”Everybody knows this is nowhere” och ”After the goldrush”.