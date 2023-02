Anders Fridén i In Flames: ”Det kändes som att världen stod stilla”

Medlemmar: Anders Fridén (sång), Björn Gelotte (gitarr), Chris Broderick (gitarr), Bryce Paul (bas), Tanner Wayne (trummor).

Tidigare medlemmar (i urval): Mikael Stanne (sång), Jesper Strömblad (trummor 1990–1993, gitarr 1990–2010, Glenn Ljungström (gitarr 1993–1997), Anders Iwers (gitarr 1990–1992), Peter Iwers (bas 1997–2016), Daniel Svensson (trummor 1998–2015), Niclas Engelin (gitarr 1997–1998, 2011–2021).

Fullängdsdiskografi: ”Lunar strain” (1994), ”The jester race” (1996), ”Whoracle” (1997), ”Colony” (1999), ”Clayman” (2000), ”Reroute to remain” (2002), ”Soundtrack to your escape” (2004), ”Come clarity” (2006), ”A sense of purpose” (2008), ”Sounds of a playground fading” (2011), ”Siren charms” (2014), ”Battles” (2016), ”I, the mask” (2019), ”Forgone” (2023).