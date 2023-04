Ed Sheeran nekar bestämt till låtstöld

Hur lik är ”Thinking out loud” Marvin Gayes soulklassiker ”Let's get it on”?

Av: TT-AP

Publicerad: I dag 08.51 Uppdaterad: Mindre än 3 tim sedan

Den brittiske popstjärnan Ed Sheeran nekade i domstolen i New York bestämt till anklagelserna om att hans sång ”Thinking out loud” skulle vara en stöld från Marvin Gayes soulklassiker ”Let's get it on”.

Ed Sheeran anklagas i ett civilt rättsmål av de efterlevande till Ed Townsend som tillsammans med Marvin Gaye skrev hitlåten ”Let's get it on” 1973. Townsends släktingar menar att Sheerans låt från 2014 har ”slående likheter” och ”uppenbara gemensamma element” med 70-talsklassikern. I rätten visades också en video där Ed Sheeran gick från att sjunga den ena sången till den andra.

Ed Sheeran nekade bestämt till att ha stulit något från Marvin Gayes soulklassiker "Let's get it on".

Som svar förklarade Ed Sheeran att ”det är rätt lätt att gå in och ut ur sånger som är i samma tonart”. Hans advokat insisterade på att Sheeran – tillsammans med Amy Wadge – skrivit låten helt självständigt utan att ha kopierat någon annan.

Kathryn Townsend Griffin, dotter till Ed Townsend, beskrev i sin tur Ed Sheeran som ”en stor artist med en stor framtid”.

– Men jag måste skydda min fars arv.

Stämningen lämnades in 2017 och rättsförhandlingarna väntas nu pågå under två veckor.