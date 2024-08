Elton John har spelat in nytt album

Hyllade samarbetspartnern Bernie Taupin

TT

Publicerad 2023-11-06

Elton John har spelat in ett nytt album bestående av nya låtar med texter av samarbetspartnern Bernie Taupin.

Det avslöjade artisten i sitt hyllningstal till Taupin, som på fredagen valdes in i Rock and Roll Hall of Fame, skriver NME.

I ett klipp från ceremonin syns Elton John hylla sin långvarige låtskrivarkollega i talet.

”Genom åren har vi växt och växt och växt. Vi har bestigit berg som vi aldrig hade trott vi skulle kunna bestiga. Och genom åren har vi faktiskt aldrig haft ett regelrätt bråk”, säger stjärnan.

expand-left helskärm Elton John vid ceremonin förra veckan då hans låtskrivarkollega Bernie Taupin valdes in i Rock and Roll Hall of Fame.

Redan i maj hintade Bernie Taupin i en intervju med Rolling Stone om att paret hade vissa planer på ett nytt gemensamt projekt.

– Men det kan vi inte berätta om just nu, sade han då.

Det är ännu inte klart vad albumet kommer att heta eller när det släpps.