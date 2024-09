New Kids on The Block släpper nya skivan ”Still kids”

TT

Publicerad 2024-03-05

share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm New Kids On The Block. Arkivbild.

New Kids on The Block släpper nytt album i vår.

”Still kids” kommer den 17 maj och är gruppens första på elva år.

Albumet föregås av singeln ”Kids” som släpptes på tisdagsmorgonen.

New Kids on The Block bildades 1984, blev ett av världens största pojkband genom tiderna, och upplöstes 1994. 2008 återförenades gruppen och har därefter bland annat turnerat med Backstreet Boys.