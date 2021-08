Veckans spellista: tio utsökta sensommarlåtar

helskärm Americana-julaftonen kommer tidigt i år: Alison Krauss och Robert Plant släpper nytt gemensamt album i höst.

SPELLISTA Mycket stillsamt och melankoliskt den här gången, som det lätt blir när sommaren börjar tyna bort.

”CAN’T LET GO”

Robert Plant & Alison Krauss

I november kommer äntligen ”Raise the roof”, uppföljaren till 14 år gamla ”Raising sand”. En utsökt Lucinda Williams-cover sänker knappast förväntningarna.



”TRIAGE”

Rodney Crowell

Få röster känns lika trygga och omhändertagande som Rodney Crowells. Nya albumet rekommenderas, som vanligt.



”MAGNOLIA BLUES”

Adia Victoria

Nashville-sångerskan hittar en behaglig smärtpunkt precis i skarven mellan bluesig soul och mörk country. Talande nog heter kommande plattan ”A southern gothic”.



”SCORPIO”

Sarah Klang

Titeln ”Virgo” var en blinkning till den här låten, som udda nog inte fick plats på skivan i våras. Dessbättre släpps den nu i stället.



”RIGHT ON TIME”

Brandi Carlile

En powerballad, men med all Brandi Carliles sedvanliga stil och finess. Och vilken röst.



”LIVING PROOF”

The War On Drugs

Oväntat men tilltalande akustiskt, lågmält och reflekterande från Adam Granduciel. Albumet ”I don’t live here anymore” väntas dyka upp i slutet av oktober.



”FOR THE REST OF OUR LIVES”

Sam Outlaw

Outlaws Kalifornien-coola countrypop är möjligen snäppet för cool för att slå riktigt brett, men den borde.



”KIND OF THING”

Elissa Mielke

Mielke sågs i början av tiotalet som modell i videor med The Weeknd och Drake och ett stort skivbolag försökte göra henne till nästa Katy Perry. Men hjärtat ville annat så den Toronto-bördiga sångerskan startade om i indievärlden. Tur det, annars hade vi aldrig fått de delikata balladerna på ep:n ”Finally”.



”PUNCHLINE”

Jade Bird

Inte första gången jag nämner Jade Bird, men ingen får ju missa att nya Dave Cobb-producerade plattan ”Different kinds of light” är ute nu.



”SKIN”

Joy Crookes

Och på tal om talang från södra London: 22-åriga Joy Crookes har sannolikt gjort en av årets ballader.



