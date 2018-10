Skivrecensioner + FÖLJ

Zara Larsson visar mycket talang men lite känslor

Foto: TEN Nytt album i sikte för Sveriges just nu största popexport.

18 oktober 2018

SINGEL Zara Larsson följer upp sitt hyllade album från i fjol med singeln ”Ruin my life”. Men låten saknar de känslor som funnits på 20-åringens starkaste hits.

Zara Larsson

Ruin my life

TEN/Epic/Sony



POP Det var länge sedan som någon gjorde ett lika starkt intryck på svensk musik som Zara Larsson.

Mycket beror på 20-åringens självsäkra attityd och oräddhet. Hennes ständiga vilja att prata om feministiska frågor har fått en hel generation att våga ta ställning.

Ibland har musiken bleknat i jämförelse med hennes starka person.

Andra gånger har den träffat mitt i prick.

På hyllade albumet ”So good” från i fjol var låtarna uppdelade i två kategorier. Solklara hits som ”Lush life” och ”Ain’t my fault” gjorde Larsson till en given popstjärna samtidigt som lågmälda ”TG4M” och ”Only you” visade hennes sårbarhet.

I den sistnämnda sjöng hon ömhudat om passionerat sex och bottenlös kärlek. Det är bland det starkaste som gjorts av en svensk artist på väldigt lång tid.

När Larsson nu följer upp albumet med ”Ruin my life” hamnar singeln någonstans mellan de två kategorierna. Det är stillsamt i verserna för att sedan trappas upp i refrängen.

Zara Larssons röst är stark och klanderfri. Hon besitter en naturlig självsäkerhet och får det att verka så enkelt när hon sjunger om att sakna gammal kärlek:

”You set fire to my heart, couldn’t handle the heat/Now I sleep all alone and I’m starting to freeze”.

I bakgrunden hörs distinkta beats och en drömsk men sparsmakad ljudbild.

Men lågmälda poplåtar kräver mer än snygg produktion och träffsäker sång.

”Ruin my life” saknar tillräckligt med sorg och desperation för att beröra och när Larsson vill att exet ska komma tillbaka och vända upp och ner på hennes liv svävar känslorna mest bara förbi.

Första gången jag hörde ”Only you” hade jag en klump i magen i flera veckor.

Förhoppningsvis får Zara Larsson visa mer av den sårbarheten när hon släpper nästa album.



