Neko Case har allt men borde kunna glöda mer

1. Pitch or honey 2. Last lion of Albion 3. Deep red bells 4. Winnie 5. Maybe sparrow 6. Margaret vs Pauline 7. Calling cards 8. Bad luck 9. Curse of the I-5 corridor 10. Gumball blue 11. Oracle of the Maritimes 12. Hex 13. Look for me (I’ll be around) 14. Halls of Sarah 15. Dirty diamond 16. Hold on, hold on 17. Man Extranummer: 18. Hell-on 19. The pharaohs 20. Loretta 21. Ragtime 22. This tornado loves you