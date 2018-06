Skivrecensioner + FÖLJ

Lykke Li är ute på en spännande ny tripp

Foto: CHLOE LE DREZEN Lykke Li fortsätter att göra sin egen grej på nya albumet.

MUSIK 8 juni 2018 09:06

ALBUM På första albumet på fyra år fortsätter Lykke Li att följa sitt sorgsna hjärta. ”So sad so sexy” är en skavig singer-songwriter-skiva med softa r’n’b-ramar.

Lykke Li

So sad so sexy

POP Precis som på förra albumet, fyra år gamla ”I never learn”, är tonen allt annat än ljus. Lykke Li sjunger om svek, lögner, skuld och kärlekssorg. Låtarna heter sånt som ”Last piece of my heart”, ”Better alone than lonely” och ”Bad woman”.

Men musiken tar sig till helt nya platser. Inte minst drar hon sin karakteristiskt ekande sång och sina lika karakteristiska mollmelodier långt in i en ny värld av r’n’b, trap och vocoders. På senaste singeln, den svartjukedeppiga ”Two nights”, lägger Portland-rapparen Aminé några rim.

Det är ett naturligt steg för någon med lika känsliga tentakler mot tidens strömningar som Li Lykke Timotej Zachrisson. Men möjligen inte den utveckling som hennes publik förbehållslöst kommer att jubla över.

Det finns emellertid inget spekulativt i den 32-åriga artistens experimenterande med några av samtidens mest populära sound. Fjärde albumet är i hela sin framtoning alltjämt väldigt mycket Lykke Li, det låter som att hon bara fortsätter följa sin magkänsla.

En rad hippa katter har kopplats in. Malay, med meriter från bland andra John Legend och Frank Ocean, står som exekutiv producent för albumet ihop med Lykke Li. Jeff Bhasker, som varit involverad i en rad succéer med Kanye West, Jay-Z och Mark Ronson och dessutom är far till Lykke Lis tvåårige son Dion, finns med på ett flertal låtar.

Andra namn som på olika vis sätter prägel på hur skivan låter är bland andra Rostam från Vampire Weekend och Skrillex.

Inte minst lyfter Lykke Li själv fram Ilsey Juber, med låtar till artister som Beyoncé, Drake och Dua Lipa på sitt cv.

”So sad so sexy” är en singer-songwriter-skiva med r’n’b-ramar, skriven på det moderna sättet med massor av låtskrivare. Men tack vare den Los Angeles-baserade Stockholmsartistens starka personliga uttryck fungerar det väl, här finns alltjämt tillräckligt mycket som skaver och gör ont.

Skivan låter verkligen sorgsen och sexig på samma gång. Utan att gå närmare in på vilken sorts personlig blues som fött fram de makligt drömska låtarna kallade hon nyligen skivan för hennes egen ”Scener ur ett äktenskap”.

Framför allt känns det som att Lykke Li är ute på en helt egen slags tripp just nu. Och även om albumet utan tvekan kräver sin tid blir det mer spännande att åka med ju mer man lyssnar.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”So sad so sexy”. En powerballad i ordets mest positiva bemärkelse, om hur det kan finnas något sensuellt och kittlande även i ett oåterkalleligt uppbrott. VISSTE DU ATT... Lykke Lis pappa Johan Zachrisson, mer känd som Zilverzurfarn i Dag Vag, spelar gitarr på låten ”Better alone”. LYSSNA OCKSÅ PÅ: Förra Lykke Li-albumet ”I never learn”, Rostams fjolårsalbum ”Half-light” och de fyra hittills släppta låtarna med Lykkes drömpoppiga sidoprojekt, ”supergruppen” Liv. LÄS MER

