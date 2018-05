Björn Ranelid + FÖLJ

Björn Ranelid medverkar i ny låt – med rapartist

MUSIK 22 maj 2018 13:54

Att Björn Ranelid, 68, är expert på att beskriva kärlek är inget han hymlar med.

Nu tar författarens språk plats i ett nytt sammanhang – hip hop.

– Musik är inte bara hjärta, smärta, parken, barken, logen, skogen, säger han.

Rapparen och hip hop-artisten Habib ”Habz” Nafar, 30, har tidigare jobbat med andra rapartister såsom Parham, Joy, Cleo och Nääk & Nimo.

När han skulle släppa sin första kärlekslåt, ”KOKO”, var valet av samarbetspartner något annorlunda, men också självklart:

– Det är en hyllning till kärlek och kärlekskungen i Sverige är Björn Ranelid, säger Habz.

Anledningen till att Habz började skriva på en kärlekslåt från första början var för att hans flickvän utmanade honom. Hon tycker att hans musik normalt är väldigt hård och ville att han skulle testa att göra en mjukare låt, utan att det blev klyschigt.

När Habz tog kontakt med Björn Ranelid tackade han ja direkt.

– Han var jättepeppad och skulle prata med sin fru som har hans schema. Han pratar mycket om sin fru och det märks att han älskar henne väldigt mycket. Och sin familj. Han får stylingtips av sin son och så. Han är väldigt familjekär.



1 av 2 | Foto: KRISTER HANSSON Björn Ranelid.

Inte förvånad att bli tillfrågad

Björn Ranelid tycker att frågan om varför Habz hörde av sig till just honom är konstig.

– Varför ber någon Benny Andersson skriva musik? säger han.

– Förmodligen är jag Sveriges mest anlitade talare, inte förmodligen, det är jag bara. Det är bara jag som gjort 3 500 framträdanden, så enkelt är det.

Inte främmande för hip hop

Trots att ”KOKO” är en kärlekslåt kommer den inte vara en klassisk ballad, utan en hårdare låt influerad av musikstilen trap. Något som Ranelid inte är främmande för.

– Jag delar inte upp musik i högt och lågt och fint och fult. I mitt sommarprat valde jag att flytta mig mellan Jussi Björling, Bruce Springsteen, Dolly Parton och Monica Zetterlund.

Han menar att det finns flera exempel på när musik och poesi fungerat väl ihop, inte minst när Mando Diao tonsatte Gustaf Fröding och låg på svensktoppen i flera veckor.

– Musik har inga gränser. Jag har skrivit i boken om Jussi Björling att ”sången är världens främsta låssmed”. Har du hört en sån mening förr? Det är riktig Ranelidska. Den öppnar alla lås, den övervinner förtryck.

Själv brukar Björn Ranelid lyssna på sina barn och barnbarns musiktips. Han tycker det är viktigt att vara öppen i sinnelaget och ta till sig av allt sådant som är bra.

– Musik är inte bara hjärta, smärta, parken, barken, logen, skogen. Den kan också vara ”kärleken har världens största händer, den färdas mellan ögat, hjärtat, utan visum, utan pass. Och kärleken är en lekplats för barn, där de kan klättra på stegar av skratt”. Och så kommer Sveriges mest berömda mening i Melodifestivalen sedan 1958; ”kärlek är att simma från stranden jag, till stranden du, genom havet vi”. ”Love is to swim from the shore I, to the shore you, through the ocean we”. Där har du det på engelska också.

Kommer inte att sjunga

Björn Ranelids roll i samarbetet kommer vara spoken word-liknande. Han kommer inte att sjunga i låten, utan istället läsa några rader som han spelat in i Habz studio.

– Jag gick direkt till final i Melodifestivalen, till skillnad från till exempel Jonas Gardell, och då sjöng jag inte.

Habz blev direkt imponerad av att Ranelid inte följde manus under inspelningen, utan improviserade varje ord.

– Vi skulle testa mikrofonen och redan under soundcheck körde han en ny spoken word, helt improviserat i fem minuter. Det var hur bra som helst och handlade om kärlek rakt igenom. Det var jättefint och rörande, säger han.

Efter två, tre till liknande tagningar hade de fått allt material de behövde.

Singeln med Habz är inte det enda musikaliska samarbetet som Björn Ranelid jobbar med nu. Han översätter också en låt åt dansbandet Lasse Stefanz.

Samtidigt är han noga med vad han tackar ja och inte till.

– Jag utger mig inte för att vara textskrivare av musik, jag kommer göra det jag kan stå för och det kommer kanske bli då och då. Jag måste vara nöjd med resultatet.

”Lika känd som Zlatan”

I sommar ska Björn Ranelid också medverka i Gry Forsells ”Sommarkrysset”.

– Jag är lika känd som Zlatan i Sverige. Jag ska göra nio tv-program i sommar. Och vad tror du jag får göra i de programmen? Jag får göra vad jag vill och stå på olika positioner på Gröna Lund. En minut själv där jag bestämmer vad jag ska säga. De frågar mig av alla Sveriges medborgare.

”Gör det lilla jag kan”

Björn Ranelid har inte lyssnat på den färdiga versionen av ”KOKO” men tror att resultatet kommer att bli bra.

– Jag har aldrig satt att jag gjort det bra, men jag gör mitt bästa och försöker bidra på det lilla sätt jag kan genom poesi. Som pappa och morfar och farfar och medmänniska och din nästa, så gör jag det lilla jag kan.

Habz beskriver låten, som släpps på fredag, som ”regnbågsslajm”.

– Jag kommer från det mörka smutsiga soundet som kan vara ganska slajmigt och så möter det kärlek och Björn Ranelid som kan vara ganska glittrig och en regnbåge med alla färger, säger han.

– Jag är skitnöjd med låten, det var ett intressant möte, en otippad kombination och en fet gestaltning. Jag är glad att jag kan vara med och sprida kärleken i en tid då vi behöver mycket mer sådant i världen.

Missa inga viktiga nöjesnyheter - följ Nöjesbladet på Facebook och bli fantastiskt allmänbildad på kuppen

Här är de mest streamade låtarna på Spotify 00:60

22 maj 2018 13:54