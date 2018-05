Rita Ora + FÖLJ

Veckans singlar: fina ambitioner men misslyckade resultat

MUSIK 11 maj 2018 18:17

SINGLAR Den här veckan är Cherries känslofyllda r’n’b det enda som levererar bland tråkig pop av Rita Ora, Selena Gomez och Years & Years.

++

Rita Ora, Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX

Girls

Atlantic/Warner

POP Fyra av branschens mest intressanta kvinnliga artister väljer att göra musik ihop. Det blir knappast mer lovande än så.

Men i stället för genialiskt blir samarbetet mellan Rita Ora, Cardi B, Bebe Rexha och Charli XCX en besvikelse.

Låten sägs vara en hyllning till bisexualitet, all heder om så är fallet. Musik med den ambitionen finns det knappast gott om.

Men ”Girls” är mest rolig pop om tjejer som vill experimentera på fyllan: ”Red wine, I just wanna kiss girls”. Det är ett skolexempel på musik som får betydelsefulla låtar om samkönad kärlek att inte tas på allvar, en trend som startades av Katy Perry och hennes ”I kissed a girl”.



++

Years & Years

If you’re over me

Polydor/Universal

POP Det har alltid legat en enorm tyngd i London-trions pop. Över dystert tunga beats har sångaren Olly Alexander sjungit om självacceptans, överväldigande längtan och om både giftig och olycklig kärlek.

”If you're over me”, deras andra singel för i år, är det närmaste Years & Years kommit enformig tuggummipop. Alexander må sjunga om att släppa taget om en relation som inte vill honom väl, men den pling-plongande ljudbilden är så barnsligt lättsam att det kvittar. Albumet ”Palo Santo” släpps 6 juli.



++

Selena Gomez

Back to you

Interscope/Universal

POP Det fanns en kortvarig tid då Selena Gomez lyckades åstadkomma något intressant. Hennes Talking Heads-sampling på fjolårets singel ”Bad liar” var årets mest positivt överraskande.

Och på efterföljande ”Fetish” gjorde hon mörk och oemotståndlig pop.

Sedan kom Marshmello-samarbetet ”Wolves” och det hela gick käpprätt åt pipan. ”Back to you” är precis samma oinspirerade och förutsägbara EDM-pop.

Att låten sägs handla om Gomez gamla förhållande med Justin Bieber är det enda intressanta med den. Och det säger väl allt.



++++

Cherrie

Det slår mig ibland

Araweelo

R’N’B Äntligen. Cherrie kommer till vår räddning. ”Det slår mig ibland” är harmonisk och ljuvlig, trots att den bär på ett blytungt budskap: ”För dina ord har gjort mig till den jag är nu, den jag ville bli”. Falsetten är trådtunn men extremt stark när Cherrie sjunger om att ta sig allt högre upp och aldrig låta sig brytas ner.

Missa inte heller den vackra musikvideon som är inspelad i Kapstaden. Albumet ”Araweelo” släpps 1 juni.