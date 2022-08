Arch Enemy går från sparlåga till stordåd

Publicerad: I dag 06.00 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm ”Deceivers” är Arch Enemys tredje och bästa skiva med sångerskan Alissa White-Gluz.

ALBUM Med stor variation och stark övertygelse tar Arch Enemy stora steg framåt.

”Deceivers” är gruppens bästa skiva tillsammans med sångerskan Alissa White-Gluz.



Arch Enemy

Deceivers

Century Media/Bertus

helskärm



METAL När sångerskan Angela Gossow lämnade Arch Enemy för tolv år sedan gick något förlorat.

Även med den ytterst kompetenta ersättaren Alissa White-Gluz i uppställningen har den semi-svenska gruppen stått tämligen stilla i sitt sound.

”Deceivers” är skivan som jag, och säkert många andra, har väntat på sedan Gossow försvann från mikrofonen.

Med stor variation och precision har Michael Amott, bandets huvudsaklige låtskrivare, skapat några av sina starkaste låtarrangemang i karriären. Stämningsfulla stråkar, hårresande Iron Maiden-harmonier, sanslöst snygga melodier och köttigt Kreator-rens möts, eller avlöser varandra, på de mest magiska av vis.

Dessutom tas White-Gluz stora röstomfång verkligen tillvara på. Den kanadensiska sångerskans smäktande skönsång (”Handshake with hell”) såväl som brutala urladdningar (”The watcher”) är lika omtumlande som övertygande. Och hennes råa styrka i storslagna höjdpunkter som ”Spreading black wings”, ”Sunset over the empire” och ”House of mirrors” ger mig mer kraft än en timme på gymmet.

Det känns även som att samarbetet mellan gitarrduon Jeff Loomis och Amott nu når sin kreativa peak.

Tillsammans bildar alla dessa pusselbitar ett mäktigt ljudlandskap.

Det är i princip bara bitvis tradiga ”One last time” som bryter förtrollningen.

BÄSTA SPÅR: ”House of mirrors”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik