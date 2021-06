Backstreet Boys och Nsync slås samman – blir Back-Sync

Uppträder ihop för att fira Pride i Los Angeles

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Nsync år 2000. Lance Bass och Joey Fatone nummer två och tre från vänster. Visa mer Foto: KATHY WILLENS / SCANPIX SWEDEN

Backstreet Boys + Nsync = sant.

Nu slås de två pojkbanden ihop och blir Back-Sync.

– Alla har alltid velat att vi ska göra något ihop och nu kan vi göra det, säger AJ McLean till Variety.

Backstreet Boys och Nsync är två av de största pojkbanden genom tiderna. Ni slås de samman och blir Back-Sync.

Under tillställningen ”Bingo under the stars” kommer AJ McLean, 43, och Nick Carter, 41, från Backstreet Boys samt Joey Fatone, 44, och Lance Bass, 42, från Nsync att uppträda som en kvartett.

helskärm Backstreet Boys 1998, med Nick Carter och AJ McLean längst till höger. Visa mer Foto: ALAIN ROLLAND

Firar pride

Konserten hålls i Los Angeles på fredag och är en del i att fira pridemånaden.

– Alla har alltid velat att vi ska göra något ihop och nu kan vi göra det för ett fantastiskt ändamål, säger AJ McLean till Variety.

Sångarna menar att ett samarbete mellan de två pojkbanden hade varit omöjligt för tjugo år sedan.

– Jag förstår fortfarande inte varför vi inte fick möjligheten att göra mer saker ihop, men vi har fått höra att det vara managers och olika saker som hände bakom kulisserna som stoppade det. Men bättre sent än aldrig, säger Nick Carter.

Vill göra turné ihop

Just nu är det nya bandet i full gång med sina repetitioner. De som köpt biljetter kommer att få höra hits som ”I want it that way” och ”Bye, bye, bye”.

Nu hoppas kvartetten att det blir en framtida turné ihop, men då med alla tio bandmedlemmar, inklusive den stora stjärnan Justin Timberlake, 40.

– Ju fler desto roligare. Fansen vill fortfarande ha en Backstreet Boys/Nsync-turné, men då måste det vara alla tio. Det är det enda sättet att få det att fungera, jag tror att han (Justin Timberlake reds. anm.) skulle känna att han missade något om han inte var med, men han är en pappa som gör sin grej och jag respekterar det fullt ut. Vi fyra är ett drömlag just nu, säger AJ McLean.

Publisert: Publicerad: 22 juni 2021 kl. 20.01