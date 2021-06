Crypta jämnar motståndet med marken

helskärm Sugen på blod, brutaliteter och blasfemi? Cryptas debutskiva är lösningen. Visa mer Foto: Pressbild

ALBUM Dödsmetallbandet Crypta debuterar med en lika skräckinjagande som suverän skiva.



Crypta

Echoes of the soul

Napalm

METAL Dödsmetallen går igenom liknande renässans som thrashen. En uppsjö av band går tillbaka till subgenrens rötter, plockar de allra råaste russinen ur kakan och bakar ihop old school-doftande dängor i, ofta, snortajta skruder. Blood Incantation, Horrendous, Gatecreeper och svenska LIK är några exempel.

Debuterande Crypta är en högst lovande uppstickare. En kvartett som består av Fernanda Lira och Luana Dametto - tidigare medlemmar i brasilianska thrash metal-outfiten Nervosa – och gitarristerna Sonia Anubis (ex-Burning Witches) och Tainá Bergamaschi.

Deras debutskiva ”Echoes of the soul” kan i det närmaste liknas vid en sonisk skräckfilm. Toppar som ”Possessed”, ”Dark night of the soul” och ”From the ashes” badar i blod, brutaliteter och blasfemi. Inte bara i text, utan även i stämning och sång.

Kombinationen av Anubis och Bergamaschis djävulskt diaboliska riff – säkert expresslevererade från Satan själv – och Liras djuriskt gutturala sång bidrar till ett soundtrack värdigt de värsta av mardrömmar. (En fin komplimang i det här sammanhanget.)

Crypta visar också på ett föredömligt stort omfång. Gruppen leker och laborerar med tempon, takter och toner, om än med stabil utgångspunkt i influenser som Possessed och tidiga Carcass.

Variationen gör att det inte går att hitta en enda trist sekund på ”Echoes of the soul”, och att bandet redan här och nu förtjänar att hålla i stafettpinnen delar av vägen framåt.

BÄSTA SPÅR: ”Possessed”.





Publisert: Publicerad: 18 juni 2021 kl. 07.00

