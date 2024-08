Låt inte samtalet om popmusiken tystna

expand-left helskärm Kelela, Lana Del Rey, Robyn och Solange är bara några artister som har varit viktiga för att transformera Pitchfork från ett nätfanzine om primärt manliga indieband till världens mest inflytelserika musiksajt. Ändå tycker ägarbolaget Condé Nast att Pitchfork passar bäst som en del av herrmagasinet GQ.

KRÖNIKA Den inflytelserika amerikanska musiksajten Pitchfork bantas ned och blir en del av magasinet GQ.

Men samtalet om popmusiken behövs precis lika mycket som någonsin.

Varje januari åker jag och mina vänner till Alperna på skidresa. Vi kommer överens om det mesta. Vilket land vi ska resa till, bokning av Airbnb-boende – till och med om vem som ska få eget rum kontra vilka som ska få dela på en snäv liten senapsgul filt.

Men en sak kommer vi verkligen aldrig överens om: den årliga spellistan.

Att lufta frågan om vad som ska spelas i bilen mellan Milano och den aktuella alpbyn är en garant för dålig stämning i sms-tråden. I år övervägdes alternativet att utesluta soundtracket och låta demonstrativ tystnad råda hela vägen till den franska orten Serre Chevalier.

Få saker berör som popmusiken.

Därför är det så sorgliga nyheter att den amerikanska musiksajten Pitchfork efter 28 år bantas ned och blir en del av tidningen GQ, som ägs av Anna Wintours mediekonglomerat Condé Nast (Vogue, The New Yorker, Vanity Fair). Ett dussin läsvärda skribenter förlorar jobben och framtiden för Pitchfork är högst oklar.

Bilden av en musikjournalistik i kris har inte bara varit överdriven – den har varit felaktig och orättvis. Argumentet att musikrecensioner är en fornlämning från cd-eran håller inte. I dag har popkritiken utvecklats till någonting mer ambitiöst. I den internetbaserade och essälika musikjournalistiken, den som slagit sig fri från trött konsensus om rätt och fel, har Pitchfork gått i bräschen. Rap och kvinnliga artister har till slut fått samma utrymme som band med korrekta influenser och vita män i flanell. Att kunna läsa initierade texter om Solange och Kelela till morgonkaffet har varit en sällsam lyx.

Så när publikationen som inte oförtjänt går under devisen ”the most trusted voice in music” slaktas på det här viset är det de facto dåliga nyheter för musikjournalistiken överlag.

Jag tror ändå att det finns ett fortsatt behov av att läsa om popmusik, inte bara låta den bli en dans på Tiktok. ”It matters because music matters, because writing about music matters” skriver min personliga favoritskribent Marc Hogan, även han uppsagd, i Rolling Stone.

För vad är egentligen popmusik utan sin kontext? Någonting så mycket fattigare.

Vampire Weekends ”Unbearably white” matchar de Toblerone-lika topparna i eftermiddagssolen. Vi stannar till i den lilla byn Volpiano och äter sen lunch på en tom trattoria. Där musiken tystnar tar samtalen vid. Våra musikaliska val ger en fingervisning om var vi befinner oss i livet, vilka vi faktiskt är.



4 x tips: detaljerad skönhet och thai-funk

expand-left helskärm Four Tet är tillbaka med en ljuvlig ny singel från ett kommande album.

Four Tet är tillbaka

Four Tets två senaste album kom 2020. Sedan dess har Kieran Hebden turnerat med Skrillex och Fred Again som en del av en improviserad supergrupp. Nya ”Loved”, första singeln från ett kommande album som väntas ”snart”, har en detaljerad produktion som undan för undan växer till storslagen skönhet. Sin vana trogen kryddar Hebden även med element som gör att musiken går sönder en smula.

expand-left helskärm En ambitiös bandbild som matchar Khruangbins musik.

Omöjligt bandnamn, vacker musik

Ett annat första smakprov från ett kommande album är Khruangbins ”A love international”. Houston-trion med det omöjliga bandnamnet skapar en nästan virtuos instrumental, fast med en motstridigt småknarrig produktion. Vissa beskriver Khruangbins musik som thai-funk, men jag rekommenderar att du bara lutar dig tillbaka och njuter. Skivan ”A la sala” släpps 5 april via skivbolaget Dead Oceans.

expand-left helskärm Blur fortsätter att återförenas på vårens Coachella.

Festivaldrömmar

Programmet till vårens Coachella har annonserats och återigen går det att drömma om att spendera två aprilhelger i Coloradoöknen. Årets affisch avslöjar bland annat att det blir en tillfällig fortsättning på Blurs återförening från ifjol. Bland de stora namnen märks även Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Ice Spice och Doja Cat. Många av Kalifornienfestivalens konserter livestreamas på Youtube.

expand-left helskärm Ellie Gouldings senaste turné i Storbritannien var koldioxidneutral.

Ellie Goulding får naturpris

Visst är det fint när artister bryr sig om miljön? Ellie Goulding belönas med det svenska naturpriset The perfect world foundation award. Bland tidigare pristagare finns David Attenborough och Greta Thunberg. Den brittiska sångerskan har deltagit i flera klimatkonferenser, där hon bland annat bidragit till att förhandla fram ett avtal för att skydda ett av planetens sista levande korallrev.



