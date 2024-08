Magnus Carlson gör stilig countrysoul

Publicerad 2023-11-17

ALBUM Kan vi bara kopiera Magnus Carlson så att han blir fler? Världen hade förmodligen sett lite vänare ut då.

Nya albumet ”Brunnsvik sounds” är ännu ett bevis på det.



Magnus Carlson

Brunnsvik sounds

Columbia/Sony

POP I en intervju med SVT:s ”Musikbyrån” fick Magnus Carlson en gång frågan om vad som skulle hända med hans skivsamling vid en eventuellt separation.

– I så fall skulle hon få allt, för då hade jag ändå ingenting kvar, svarade han.

Jag vet inte varför citatet har fastnat, men jag tycker att det säger mycket om Weeping Willows-sångaren.

I snart tre decennier har Magnus Carlson varit hovleverantör av smakfull, sorgstänkt och soulkantad svensk pop. Varhelst han har dykt upp – i ”Så mycket bättre”, ”Jills veranda” eller ett konserthus i en mellanstor svensk stad – har han gjort det med stil, värdighet, nästan vördnad.

Det är på alla sätt en Magnus Carlson-esque detalj att nya soloalbumet ”Brunnsvik sounds” har sin upprinnelse i en skivbutik på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Där hörde han för första gången Jesper Lindell med band, som nu agerar lyxig fond till hans ”Memphis-album”. Skivan är inspelad i Lindells Dalarna-studio som albumet också är döpt efter. De tio spåren är en blandning av nyskrivet material och covers.

Få andra svenska artister, om ens någon, har lika mycket popkulturellt kapital som Magnus Carlson. Det kan lätt bli en last som tar fokus från själva låtarna, men frontfiguren och bandet laddar musiken med så mycket värme och känsla att ”Brunnsvik sounds” blir till ett konstverk i sin egen rätt, någonting även för den som inte har koll på originalen.

Öppningen ”Din tid är nu”, en tolkning av Luleå-singer-songwritern Olle Nymans ”Hard way to live”, är jublande soul långt ifrån vår depressiva samtid. Men redan i nästa spår, ”Sommarregn”, rullar åskan in och ”molnen hopar sig”.

I ”Orden jag vill höra” luftar sångaren sin ängslan inför framtiden på allvar: ”Vill slippa all min oro/Vill känna mera tro/Vad säger man till barnen/När dom frågar om vår jord”. Låten påminner om Lisa Nilssons tidiga 90-tal, vilket får mig att tänka på att det finns alldeles för lite svensksoul av det här snittet.

Sångaren Magnus Carlson har en sällsam ton. När han öppnar spjällen är det som att det går en rak ledning mellan hjärtat och lyssnaren. Han har en sorts bevarad naivitet, en renhet, som gör att han inte bara kommer undan med utan faktiskt briljerar med sådant som hos andra kunde landa i banaliteter.

Den nästan julsångsensliga gospelballaden ”Du & jag” är ett utmärkt exempel. ”Fälten i september” (kanadensiska Frazey Fords ”September fields”) ett annat; en musik som stolt håller huvudet över mängden.

Chip Taylor-tolkningen ”Öppna fönster”, en uppriktig ballad som bara längtar efter en god natts sömn, får avsluta: ”När får vi äntligen vila ut/Och gå till sängs med öppna fönster”. Vinterns vackraste countrysoul-vädjan.

BÄSTA SPÅR: ”Öppna fönster”.



