LISTAN: Den ljuvliga paradoxen Peter Doherty

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan fascineras Per Magnusson än en gång av den ljuvliga paradoxen Peter Doherty och unnar sig lite vardaglig japansk skönhet.

expand-left helskärm En scen ur den nya dokumentärfilmen ”Peter Doherty: Stranger in my own skin”.

1. Den ljuvliga paradoxen Peter Doherty

Det är plötsligt mycket Peter Doherty igen. Nästa fredag har dokumentären ”Stranger in my own skin” premiär. Filmen, som även går upp på svenska biografer, är regisserad av Dohertys fru Katia de Vidas. Hon har följt makens konstnärskap och kamp mot drogerna i tio år. ”In spite of being a drug addict or in spite of being clean, I will create”, säger Doherty i filmen, och ringar in den poetiska ledstjärna som sannolikt har hållit honom vid liv genom decennierna.

Samtidigt kommer nyheten om The Libertines nya album ”All quiet on the eastern esplanade”, som väntas i vår. Någonting med den oemotståndliga titeln och omslagsestetiken gör mig glad och hoppfull – även om den Camden-romantiska singeln ”Run run run” må vara något av en parentes.

I en intervju med NME sitter Doherty och Carl Barât mot brokig pubtapet och pratar artigt om sin nya musik. När journalisten spiller vatten på bordet är Doherty blixtsnabbt där och torkar upp. En till synes obetydlig gest som ändå säger mycket om den ljuvliga paradoxen Peter Doherty.

expand-left helskärm Frank Ocean håller så låg profil att minsta knyst blir till en knall.

2. Frank Ocean återuppstånden

Den mystiske Frank Ocean har återuppstått – åtminstone på Instagram. Få artister ger upphov till lika mycket spekulationer på minsta livstecken. Den här gången handlar de långa internet-trådarna om citatet ”I want happiness, I want joy, I don’t want pleasure”, Erykah Badus låt ”Me” och diverse selfies – en med tårt-emoji på magen. Ska Frank ge ut nya juveler? Bara ett par t-shirts? Eller till slut det där albumet som han snuddade vid i ett mellanprat på Coachella?

expand-left helskärm Skotske producenten Jonny Nash är bara en av väldigt många artister som är högst närvarande på Bandcamp.

3. Idyllen Bandcamp hotad

Bandcamp har varit en trevlig oas bland cyniska strömningsjättar där det har gått utmärkt att hitta obskyr dansmusik eller bara en emaljerad kaffemugg från ditt favoritskivbolag. Konceptet har varit lika enkelt som briljant: ge en slant direkt till artisten och du får musiken i din dator. Nu är idyllen hotad sedan nya ägaren och licensieringstjänsten Songtradr har sagt upp hälften av personalen bara veckor efter att företaget köpte Bandcamp av speltillverkare Epic Games. Businessprat och bantade redaktionella tjänster är ett sorgligt tecken i tiden.

expand-left helskärm Mariah The Scientist har just släppt nya albumet ”To be eaten alive”.

4. Höstens mest bitterljuva r’n’b

Det blåser en höstlig, söt New York-vind från en av mina favoritlåtar – Cassies och Young Jeezys elva år gamla ”Balkony” – och hit. Atlanta-sångerskan Mariah The Scientists ”Different pages” påminner om hur r’n’b lät en kort stund i början av tiotalet. När Frank Ocean debuterade, Drake grät champagnetårar och Cassie var en av r’n’b-världens mest älskvärda röster. En bitterljuv betraktelse av någonting som har gått förlorat, och om någonting av det svåraste som finns: mänsklig kommunikation.

expand-left helskärm För ambientpionjären Hiroshi Yoshimura var fältinspelningar lika självklara som instrument.

5. Vardaglig japansk skönhet

Ambient musik är tack och lov ingenting man fnyser åt längre – snarare en konstform som vilken musikalisk genre som helst. Japanska kompositören Hiroshi Yoshimura, som gick bort 2003, skrev främst musik för offentliga rum. Återutgivna albumet ”Surround” släpptes 1986 på uppdrag av husbyggaren Misawa Homes för att tonsätta företagets bostäder. Yoshimura ville att musiken skulle låta lätt som luft och att den skulle spelas på så låg volym att det gick att prata samtidigt. ”Surround” får mig att tänka på Soetsu Yanagis underbara bok ”The beauty of everyday things”.

expand-left helskärm Hanna ”Yaeger” Jäger bjuder på en högst Halloween-kompatibel pressbild.

Fem låtar: Mjuk soul och jaguarpop

”SLEEPER”

Badbadnotgood feat. Charlotte Day Wilson

De kanadensiska akterna har tillsammans spelat in ett stycke mjukt organisk och modern soul. När låten mot slutet förlorar sig i en lika proggig som frijazzig stämning går tankarna till de – omedvetna? – själsfränderna i svenska bandet Dina Ögon.



”CAN’T STOP”

Bella Boo

Studio Barnhus-producenten gör trevlig och småruffig dansmusik. ”Can’t stop”, från tredje albumet ”Dreamy spacey blue”, består stundtals bara av rytm – vilket gör den ljuva soulsamplingen och de rusiga fiskmåsarna mot slutet än mer effektiva.



”JAGUAR”

Yaeger

Hanna Jäger tilldelades nyligen Musikförläggarnas stipendium. Vem är jag att protesterna när hon på nya ep:n samplar Boards Of Canadas ”Kaini industries” och i intervjuer nämner sagopopklassikern ”Mio, min Mio” som inspiration?

expand-left helskärm Australiske Troye Sivan gav nyligen ut tredje albumet ”Something to give each other”.

”SAGE”

Sun June

”I’ve been burning sage/Almost every night, just to try it/I go back to the house that I grew up in/When it’s late, just to cry”. Vänt bitterljuv akvarellpop från nya albumet ”Bad dream jaguar” (Austin-bandet följer plikttroget jaguartemat i veckans lista).



”ONE OF YOUR GIRLS”

Troye Sivan

Inspirerad och intelligent popmusik på lätt funkig botten som har en hel del gemensamt med Harry Styles. Refrängen är särskilt oemotståndlig: ”Give me a call if you ever get desperate/I'll be like one of your girls”.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X och Spotify för full koll på allt inom musik