Ett känslosamt sista farväl från The Beatles

Publicerad 2023-11-02

expand-left helskärm Med hjälp av modern teknik kan The Beatles i dag ge ut sin allra sista singel ”Now and then”, 53 år efter att bandet splittrades.

SINGEL ”Den sista Beatles-singeln” är en vacker och vemodig final för världens genom tiderna största popband.



The Beatles

Now and then

Apple/Universal

expand-left helskärm

POP Folk som hade ynnesten att få hänga i studion när The Beatles spelade in sina legendariska skivor har vittnat om att även om alla medlemmar var briljanta var för sig var det i regel ögonblicken när alla fyra befann sig i studion samtidigt som riktig magi uppstod.

Så att vänta sig ett nytt mästerverk av något så ihopklistrat som ”Now and then”, singeln som säljs in som den allra sista Beatles-låten, är kanske orimligt.

Från början en enkel, brusig och inte helt färdig demo inspelad av John Lennon hemma i The Dakota Building i New York någon gång runt 1977, alltså flera år efter bandets uppbrott. Senare överlämnad av Yoko Ono till Paul McCartney under arbetet med det som blev boxen och dokumentären ”Anthology” 1995, med tanken om att låten skulle komma ut då, samtidigt som den andra ”nya” Beatles-låten ”Free as a bird”.

Men arbetet med ”Now and then” strandade, George Harrison hann lägga lite gitarr men tyckte inte att Lennons demo lät tillräckligt bra för att de skulle kunna trolla fram en stark låt ur den.

McCartney kunde dock inte släppa idén om att ge ut ”Now and then”, han nämnde den då och då i intervjuer. Och när regissören Peter Jackson under arbetet med dokumentären ”The Beatles: Get back” härom året med hjälp av modern AI-teknik hittade ett sätt att separera och isolera röster och instrument från det gamla monoinspelade filmmaterialet ville McCartney tillämpa samma teknik på ”Now and then”.

Det som är kvar från demon är en digitalt tvättad version av Lennons röst. I övrigt består låten av några stråk Harrison-gitarr från 90-talet, nylagda trummor av Ringo Starr samt lika nylagd bas, sång, piano, gitarr och lite ny text av McCartney.

”Macca” har även bjudit in en stråksektion och producerat låten tillsammans med Giles Martin, son till Beatles-producenten George Martin och huvudansvarig för all sentida restaurering av ”Fab Four”-material.

Så rent tekniskt känns Lennons för tiden typiskt självrannsakande ballad som ett sista Lennon-McCartney-original.

Rent emotionellt blir det onekligen rätt omtumlande att höra Lennons röst i en låt full av klassisk lättpsykedelisk Beatles-atmosfär men samtidigt försedd med en tveklöst nutida produktion.

Låten skrevs i en tid när relationen mellan Lennon och McCartney var allt annat än okomplicerad, så det händer även något väldigt speciellt när en 37-åring och en 81-åring sjunger tillsammans om vad som skulle kunna gå att tolka som gemensam saknad av varandra: ”Now and then, I miss you/Now and then, I want you to be there for me”.

Det är en vackert orkestrerad popsång klädd i ljust vemod, med sirliga stråkar och tydligt Harrison-inspirerad slidegitarr av McCartney.

Släppet av ”Now and then” är delvis reklam för nyutgåvorna av de klassiska röda och blå samlingarna, med låtar från åren 1962-1966 respektive 1967-1970, som kommer digitalt ommixade i äkta stereo och Dolby Atmos nästa fredag.

Att en låt producerad under de senaste 45 åren finns med på nyutgåvan av den blå skivan skär sannolikt i själen hos Beatles-fans som bryr sig om kronologisk renhet.

Och om ”Now and then” verkligen är en ”riktig” Beatles-låt går förstås att diskutera i det oändliga. Särskilt som upphovsmannen sannolikt aldrig hade kunnat tänka sig något sånt ens i sin vildaste fantasi när han satt där och trevade fram textfraserna vid sin flygel.

Men då Beatles inte minst under sina sista år tillsammans befann sig längst ut på den moderna studioteknikens kant är givetvis låten ur det perspektivet helt i linje med bandets filosofi.

Dessutom verkar det ha varit viktigt för Paul McCartney att få ut låten och därmed sätta något slags officiell punkt för världens främsta popband.

Det känns det som att vi kan ge honom, särskilt när punkten sätts med så här mycket omsorg och kärlek.



