Billie Eilishs Bond-låt är en bra Adele-kopia

avNatasha Azarmi

Publicerad: 16 februari 2020 kl. 14.25

Uppdaterad: 16 februari 2020 kl. 21.26

Foto: Amy Harris / TT NYHETSBYRÅ Billie Eilish är den yngsta artisten någonsin att göra ledmotivet till en James Bond-film.

SINGEL ”No time to die” fungerar utmärkt till den James Bond-film som kommer senare i vår.

Men för första gången känns det som att Billie Eilish kompromissar med sitt unika sound.

+++

Billie Eilish

No time to die

Darkroom/Interscope/Universal



POP När Billie Eilish för fyra år sedan blev erbjuden skivkontrakt hade hon ett villkor.

Hon ville inte jobba med någon utomstående producent eller låtskrivare. Musiken skulle skapas hemma i brorsan Finneas provisoriska studio.

Tillsammans har syskonen utvecklat ett sound som sticker ut i dagens sockersöta popmusik. Eilishs pop präglas i stället av ett skakande mörker där hon ofta sjunger om nattskräck och monster under sängen.

Succén har resulterat i att 18-åringen nu är den yngsta artisten någonsin att göra ledmotivet till en James Bond-film.

Foto: John Locher / AP Billie Eilish

Även ”No time to die” är skriven av Billie och Finneas men ytterligare åtta har varit inblandade i skapandeprocessen, Hans Zimmer står till exempel för låtens orkestrala arrangemang.

Under 00-talet fick artisterna bakom ledmotiven betydligt friare tyglar. Madonna gjorde elektronisk pop, Alicia Keys och Jack White sjöng en gitarrdriven duett och Chris Cornell skrev en renodlad rocklåt.

Men i och med Adeles ”Skyfall” från 2012 gick låtarna tillbaka till sina påkostade cinematiska rötter, som när Shirley Bassey och Nancy Sinatra först gjorde dem på 60-talet.

Eilish följer samma tema och för första gången känns det som att hon har behövt kompromissa med sitt unika sound. ”No time to die” ligger väldigt nära Adeles låt och låter som ett typiskt Bond-ledmotiv.

Det är kallt klingande pianotoner, kraftfulla stråkar och Eilishs dystra röst som sjunger svårmodigt om hur ”the blood you bleed is just the blood you owe”. Först försiktigt viskande för att sedan bli enorm i den orkestrala upplösningen.

Det ska sägas att ”No time to die” är en bra låt.

Men det är slöseri att inte låta dagens mest nyskapande artist få göra något... nytt.

Tänk er en James Bond-ifierad ”Bad guy”.



