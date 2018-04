Bryan Adams + FÖLJ

Bryan Adams skapar stunder av magi



1 av 2 | Foto: Krister Hansson Bryan Adams i Malmö.

MUSIK 28 april 2018 01:21

KONSERT Mycket går på rutin när Bryan Adams tar sin "Ultimate tour" till Sverige.

Men med hjälp av sin stora samling tidlösa hits skapar han ändå stunder av magi.

+++

Bryan Adams

Plats: Malmö Arena, Malmö. Publik: 9906. Längd: ca 2 timmar. Bäst: ”Summer of ’69” och de akustiska versionerna av ”Here I am” och ”When you’re gone”. Sämst: Publiken sjunger ”Heaven” bättre än Adams själv.



MALMÖ. På storbildsskärmen visas en bild på Bryan Adams. Sångaren står mot en vit bakgrund och han ser inte ut att ha några kläder på sig.

På många sätt symboliserar det hans musik. Enkelheten skiljer Adams åt från många musikaliska kollegor. Hans kärlekslåtar har alltid varit lika nakna som raka. De har levererats direkt från hjärtat, utan metaforer eller liknelser.

Även scenshowen vittnar om en minimalistisk rockstjärna. På nuvarande turnén, som Adams döpt efter sin senaste samlingsplatta "Ultimate", ska han fira sitt pärlband av stora hits. Och han gör det med simpla medel.

På scen har han med sig fyra musiker, inklusive den exemplariske gitarristen Keith Scott. Bakom dem finns en storbildsskärm som visar nya och gamla musikvideor, ovanför lyser subtila strålkastare.

Ofantlig styrka

Och det fungerar. Bryan Adams firar snart 40 år som artist och hans publik sjunger sig fortfarande hesa till "Run to you", hånglar till "Heaven" och kramas till "Summer of '69".

Adams själv springer fram och tillbaka mellan de olika mikrofonstativen som är placerade i olika ändar av scenen. Allt för att komma nära varje del av sin publik.

Han sjunger med ofantlig styrka och maximal inlevelse. Varken rösten eller energin verkar ha åldrats.

Men det har blivit vardagsmat för Adams. Mycket går på rutin och det är emellanåt en ganska sval stämning. Det är ofta i slutet av varje låt, när sångaren ber publiken klappa i takt, som arenan väcks till liv.

Då blir det allsång

När de första tonerna av "Heaven" drar igång brister publiken ut i sång. Deras telefoner bildar en stjärnhimmel. "I didn't know you could sing so good", utbrister Adams från scen. Hans egen sång är förvånansvärt trevande.

Men ibland händer det något magiskt. Under "Summer of '69" förvandlas publiken till skriksjungande, hånglande tonåringar. Många gruppkramar utdelas.

Under "(Everything I do) I do it for you" får den sagolika allsången även huvudpersonen att häpna.

Och de akustiska versionerna av "Here I am" och "When you're gone" visar i sin tur att Bryan Adams är som bäst i sin enklaste form. När han med bara en gitarr levererar sina låtar direkt från hjärtat.



Bryan Adams gör ytterligare två Sverigespelningar i helgen, han spelar i Göteborg på lördag och Stockholm på söndag.

FAKTA ALLA LÅTARNA 1. Ultimate love 2. Can’t stop this thing we started 3. Run to you 4. Go down rockin’ 5. Heaven 6. This time 7. It’s only love 8. Please stay 9. Cloud number nine 10. You belong to me 11. Summer of ’69 12. Here I am 13. When you’re gone 14. (Everything I do) I do it for you 15. Back to you 16. Somebody 17. Have you ever really loved a woman? 18. The only thing that looks good on me is you 19. Cuts like a knife 20. 18 til I die is you 21. I’m ready 22. Brand new day EXTRANUMMER: 23. Get used to this 24. I fought the law 25. Straight from the heart 26. All for love LÄS MER

Låtarna som vi lyssnade mest på 2017 00:47

LÄS OCKSÅ Bryan Adams hyllning till Chris Kläfford: ”Helt galet”

28 april 2018 01:21