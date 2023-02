Flera prischanser för Abba på Grammygalan

Men galans drottning heter Beyoncé

Av: TT

Publicerad: I dag 05.00 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Med sina fyra nomineringar ligger Abba bra till inför den stundande Grammy-galan i USA.

Även Snoh Aalegra och Ghost står för svenska prischanser men galans drottning heter Beyoncé.

Abba har fyra vinstchanser; årets skiva för singeln ”Don't shut me down” och årets album för ”Voyage”, samt för årets popgrupp eller duo samt årets popalbum.

Gruppen gjorde sin omtalade comeback hösten 2021. Orsaken till att den uppmärksammas i det här sammanhanget först nu är att Grammy-året räknas mellan 1 oktober 2021 och 30 september i fjol.

Bland de svenska prischanserna finns även r'n'b-artisten Snoh Aalegra, som är nominerad i den något otydliga kategorin ”bästa traditionella r'n'b-framträdande” för låten ”Do 4 love”. Hårdrocksbandet Ghost med Linköpingssonen Tobias Forge i spetsen nomineras i metal-kategorin för låten ”Call me little sunshine”.

helskärm Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Benny Andersson är nominerade till fyra Grammy-statyetter för sin Abba-comeback. Arkivbild.

helskärm Ghosts sångare Cardinal Copia (Tobias Forge). Arkivbild.

Svenska producenter

Jazzmusikern Magnus Lindgren har chans att vinna i två kategorier. Dels tillsammans med John Beasley och SWR Big Band i kategorin bästa album för ett jazzstorband, dels för bästa arrangemang i en instrumental produktion för ”Scrapple from the apple”.

Även på Adeles nominerade album ”30” finns svenskintressen då tre av producenterna är Max Martin, Shellback och Ludwig Göransson.

helskärm Beyoncé med tidigare Grammy-priser. Arkivbild.

Beyoncé blir historisk

Med sina nio nomineringar leder Beyoncé ligan över flest prischanser. I och med årets gala är hon tidernas mest Grammy-nominerade artist vid sidan av sin make Jay-Z.

Hon följs av Kendrick Lamar som i år har åtta nomineringar samt Adele och Brandi Carlile med sju vardera.

På galan uppträder bland andra Bad Bunny, Lizzo, Mary J Blige och den flerfaldigt nominerade Harry Styles. Det förekommer även spekulationer om att Beyoncé ska sjunga.

Den 65:e Grammygalan leds av den sydafrikanske komikern Trevor Noah. Den äger rum i den tidsenligt döpta Crypto.com Arena i Los Angeles natten mot måndag svensk tid.

helskärm Snoh Aalegra. Arkivbild.

Nominerade i urval

Årets skiva

Abba: Don't shut me down”, Adele: ”Easy on me”, Beyoncé: ”Break my soul”, Brandi Carlile ft. Lucius: ”You and me on the rock”, Doja Cat: ”Woman”, Harry Styles: ”As it was”, Kendrick Lamar: ”The heart part 5”, Lizzo: ”About damn time”, Mary J Blige: ”Good morning gorgeous”, Steve Lacy: ”Bad habit”

Årets album

Abba: ”Voyage”, Adele: ”30”, Bad Bunny: ”Un verano sin ti”, Beyoncé: ”Renaissance”, Brandi Carlile: ”In these silent days”, Coldplay: ”Music of the spheres”, Harry Styles: ”Harry’s house”, Kendrick Lamar: ”Mr Morale & The big steppers”, Lizzo: ”Special”, Mary J Blige: ”Good morning gorgeous”

Bästa framträdande av duo eller popgrupp

Abba: ”Don't shut me down”, Camila Cabello ft. Ed Sheeran: ”Bam bam”, Coldplay & BTS: ”My universe”, Post Malone & Doja Cat: ”I like you (A happier song)”, Sam Smith & Kim Petras: ”Unholy”

Årets popalbum

Abba: ”Voyage”, Adele: ”30”, Coldplay: ”Music of the spheres”, Harry Styles: ”Harry’s house”, Lizzo: ”Special”

Bästa traditionella r'n'b-framträdande

Adam Blackstone ft. Jazmine Sullivan: ”Round midnight”, Babyface ft. Ella Mai: ”Keeps on fallin”, Beyoncé: ”Plastic off the sofa”, Mary J Blige: ”Good morning gorgeous”, Snoh Aalegra: ”Do 4 love”

Bästa metal-framträdande

Ghost: ”Call me little sunshine”, Megadeth: ”We'll be back”, Muse: ”Kill or be killed”, Ozzy Osbourne ft. Tony Iommi: ”Degradation rules”, Turnstile: ”Blackout”