Burna Boy solar sig i framgångens glans

Publicerad 06:45

helskärm Den produktive aftobeatsstjärnan Burna Boy är tillbaka med sitt sjunde album.

ALBUM På nya albumet låter Burna Boy sin samtida pop vila på jordig botten och göra utflykter i jazziga stämningar.

Ännu ett steg i rätt riktning för afrobeatsvärldens kanske största stjärna.



Burna Boy

I told them...

Atlantic/Warner

POP Afrobeats är alltjämt en av världen mest populära genres just nu. Det har bland annat synts på festivalen Way Out West som på kort tid har toppat programmet med två av afrobeatsvärldens största namn. I fjol: Burna Boy. I år: Wizkid.

Damini Ebunoluwa Ogulu från Nigeria släppte genombrottssingeln ”Ye” 2018 och succéskivan ”African giant” året därpå. På förra albumet ”Love, Damini” märktes ett nytt, tillbakalutat självförtroende. Någonting som accentuerades under stjärnans besök i Slottsskogen där Burna Boy, tillsammans med ett svängigt band, spred värme från scenen.

Tidigare i somras uppträdde 32-åringen från Nigeria inför en London-publik på 60 000 och blev samtidigt den första afrikanska artisten att agera dragplåster på en arenaturné i Storbritannien. ”I told them that I’m a genius”, konstaterade Burna Boy efter prestationen.

Så inleds också sjunde albumet, där han solar sig i framgångens glans. Precis som föregångaren inleds den med varma lägereldskörer och akustiska instrument. Burna Boy har ännu närmare till sina afrikanska rötter än kollegan Wizkid. Men naturligtvis broderar även Ogulu ut med samtida beats.

En jordig botten, mjuka gitarrer och Burna Boys poppiga melodikänsla lyser på ett album som känns som ännu ett steg i rätt riktning för artisten. Allra mest sympatisk blir musiken när den flyter ut i jazziga stämningar och liksom bara tillåts pågå, som i ”On form”.

Från en artist av Burna Boys kaliber förväntas samtidigt att, säg, 21 Savage kommer in och lägger några verser. Det gör Atlanta-rapparen också utmärkt i singeln ”Sittin’ on top of the world”, ett av albumets utropstecken. Än en gång samarbetar Burna Boy även med brittiska Dave, i ”Cheat on me”, en tjusigt producerad afrobeats-kusin till Vampire Weekends ”This life”. Även avslutande J Cole-gästade ”Thanks” är en afrofusion-charmoffensiv av rang.

Och när Burna Boy landar bomullsmjukt i saxofon och skevt beat i låten ”Tested, approved & trusted” kan jag bara instämma med titeln.



