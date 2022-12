Årets 50 bästa låtar

Aftonbladets musikredaktion väljer pärlorna från 2022

9 december

Harry Styles gjorde årets låt, tycker Aftonbladets musikredaktion.

ÅRETS LÅTAR Det släpptes miljontals nya låtar på streamingtjänsterna i år men musikredaktionen har efter otaliga timmar av idogt lyssnande lyckats sålla fram de 50 allra bästa.

I juryn: Natasha Azarmi (NA), Markus Larsson (ML), Håkan Steen (HS) och Per Magnusson (PM).

1 AS IT WAS (HARRY STYLES)

Musiken räcker egentligen inte. Det är på konserterna som Harry Styles blir en modern och svårslagen popstjärna. Kärleken mellan honom och publiken saknar motstycke. Det är en LBTQI- och kvinnovänlig drömvärld. Illusionen att en artist uppträder sida vid sida med sina fans har sällan varit starkare. Live är ”As it was” ett av många klimax. Men från och med nu är det Harry Styles signaturmelodi. Här står musikens positiva energi och textens ensamma ångest och kysser varandra i tre minuter. Varför är inte fler män som Harry Styles? Vad är deras ursäkt? (ML)



2 SAOKO (ROSALÍA)

En lysande inledning på ett fulländat album. Med Rosalías dansanta lekfullhet är det omöjligt att sitta still, oavsett om du lyssnar för första eller tjugoförsta gången. (NA)



3 KING (FLORENCE + THE MACHINE)

Florence Welch har gjort årets mäktigaste låt om att få vara kvinna på sina egna villkor. Hon är ingen mamma eller fru, men hon är ”king”. (NA)



4 ANGEL (SAULT)

Inte nog med att de hemliga britterna levererade hela sex album i år. Sault gjorde dessutom en av årets mest intagande singlar. Med hjälp av Chronixx tvinnar de samman reggae, soul och gospel till en låt som egentligen är tre. (HS)



5 WEIRD GOODBYES (THE NATIONAL FEAT. BON IVER)

Den nydystra amerikanska rockens två främsta i samma ballad. Vad kan gå fel? (HS)



6 ALL THE GOOD TIMES (ANGEL OLSEN)

Asheville-artisten sprider ett magiskt och omedelbart lugn så fort hon börjar sjunga, så även här. (NA)



7 BREV FRÅN BOTTEN (JOEL ALME)

”Vet inte hur jag började falla, ni som vet ni vet/hur man är bäst på att vara ensam men sämst på ensamhet”. Magnifik serenad av lika delar Velvet Underground, kammarpop och Göta Älv-lera. (HS)



8 TONIGHT (PHOENIX FEAT. EZRA KOENIG)

Vad händer när man ställer ut två av världens mest relevanta popband på Louvren? En låt lika perfekt som cappuccino, croissant och Le Monde i Tokyo. (PM)



9 UNHOLY (SAM SMITH FEAT. KIM PETRAS)

Den storslagna refrängen kommer att leva kvar långt bortom 2022. Dessutom gör Sam Smith en av årets absolut bästa sånginsatser. (NA)

10 THE HEART PART 5 (KENDRICK LAMAR)

Musiken bygger på Marvin Gayes ”I want you”. Rappen visar som vanligt att Kendrick Lamar just nu är hiphopens Muhammed Ali. (ML)



11 ROCKBOTTEN (DAVID RITSCHARD & H SELF)

Ritschard går från klarhet till klarhet. Titellåten på höstens bästa svenska ep är ett blåsouligt stycke klarsyn från bardisken ihop med låtskrivarpartnern Henric Hammarbäck. (HS)



12 THE SMOKE (THE SMILE)

Stor spänning uppstod när Thom Yorke och Jonny Greenwood tänkte jazz kring sin Radiohead-rock. Här har de årets mest hypnotiska gitarrslinga. (HS)



13 PUNK ROCK LOSER (VIAGRA BOYS)

Sebastian Murphy är sannerligen inte ”your average punk rock loser”. Han är ”loser than low hanging fruit”. En låt som låter precis som den heter. (HS)



14 UR MUM (WET LEG)

I tre minuter levererar Rhian Teasdale den ena dissen efter den andra till sitt uppenbart tråkiga ex. Det är brutalt och helt fantastiskt. (NA)



15 ANTI-HERO (TAYLOR SWIFT)

Rekordstor popmusik som lyckas vara både intelligent och förtrolig. En personlig avsändare hörs i varje kommatecken, ett eget trauma i varje andhämtning. (PM)



16 BREAK MY SOUL (BEYONCÉ)

Istället för att följa strömmen satsade Beyoncé på att ta tillbaka housemusiken från alla arenarockande edm-artister som finns kvar. (ML)



17 PLAN B (MEGAN THEE STALLION)

Hård, hårdare, Megan Thee Stallion. (ML)



18 SIDELINES (PHOEBE BRIDGERS)

Den sorgsna musiken berättar bara halva historien. Det här kan också vara det raraste Phoebe Bridgers har skrivit om att vara kär. (ML)



19 TV (BILLIE EILISH)

I år släppte 20-åriga Eilish sin mest ömsinta låt hittills. Ibland är sång och gitarr verkligen det enda som behövs. (NA)

20 READY TO RUN (FIRST AID KIT)

Någonting händer när Klara och Johanna växelsjunger om fel förväntningar i förhållanden. En av deras allra snyggaste låtar är det dessutom. (HS)



21 LANDET I FJÄRRAN (CLEO FEAT. FRICKY)

Har sällan hört en finare och mer ömsint skildring av en kämpande liten småbarnsfamilj. ”När får vi vila, när får vi älska?” (PM)



22 HIDEOUS (OLIVER SIM FEAT. JIMMY SOMERVILLE)

Imponerande solodebut från The XX-medlemmen. Stigma och skam har sällan skildrats med lika mycket känsla och transparens. (NA)



23 LA FAMA (ROSALÍA)

Ingen annan artist har i alla fall blandat en drink på bachata, en folkgenre från Dominikanska republiken, och The Weeknd på samma sätt. (ML)



24 OUT OF TIME (THE WEEKND)

2022 var året då japansk city pop otippat hördes överallt på listorna. I Harry Styles-soul och här, i form av en sampling av Tomoko Arans ”Midnight pretenders” från 1983. (PM)



25 HARD TO LOVE (BLACKPINK)

Di-do-di-do-di-do-di-do-di-di-di-di-di! (PM)



26 SHOW ME LOVE (TOVE STYRKE)

Tove Styrkes mest fulländande poplåt? Mycket möjligt. Att sätta ord på magin i ”Show me love” är lika svårt som att beskriva sin första kyss. (ML)



27 STRONG (ROMY FEAT. FRED AGAIN)

”You carry so much on your own/If you need someone to lean on”. Popmusik som en trygg axel att luta sig mot. (PM)



28 THIS MUST BE HELL (HORACE ANDY)

Albumet ”Midnight rocker” är det starkaste Horace Andy har gjort sedan han lånade ut sin gudabenådade röst till Massive Attack på 90-talet. (ML)

29 HOTEL LOBBY (QUAVO & TAKEOFF)

Singeln släpptes i februari. Den första november sköts Takeoff ihjäl i Houston. Trapmusiken hade aldrig varit blivit vad den är utan Migos och trions mest lågmälda medlem. (ML)



30 I HATE YOU (SZA)

När det kommer till långsam, förrädisk och pardonlös r’n’b går vi numera till SZA. (PM)



31 LITTLE FREAK (HARRY STYLES)

Jag vet inte om den sötaste balladen från ”Harry’s house” handlar om Taylor Swift som ryktena säger, men jag smälter varje gång jag hör den. (PM)



32 BAD BLOOD (STORMZY)

Regn mot fönsterrutor i södra London. En snyftande saxofon. ”Dry your eyes” och ”Love actually” på samma gång. (PM)



33 STOCKHOLMSVY (HANNES FEAT. WATERBABY)

Inte bara en av årets finaste duetter utan en av de bästa svenska låtarna på väldigt länge. (NA)



34 DOLLY (TIERRA WHACK)

Kanske vore denna högst moderna popmusik av lika delar banjo och r’n’b inte möjlig utan Lil Nas X:s förarbete. Den är i alla fall värd att cleara kalendern för. (PM)



35 PART OF THE BAND (THE 1975)

Med storstilade folkrockinfluenser och sångaren Matty Healys sarkastiskt självreflekterande textrader är det här bandets mest unika låt hittills. (NA)



36 THE PERFECT PAIR (BEABADOOBEE)

Kombinationen av akustisk gitarr, cellobas och Beatrice Laus silkeslena röst känns som att landa på det mjukaste av moln. (NA)



37 IT’S NOT JUST ME, IT’S EVERYBODY (WEYES BLOOD)

Höstens starkaste ballad kunde ha spelats in när som helst de senaste 55 åren men texten fångar briljant vår polariserande tid. (HS)



38 ABOUT DAMN TIME (LIZZO)

En perfekt kombination av gråhårig disco och verser och hookar som är skapade för att bli virala på TikTok. (ML)



39 N95 (KENDRICK LAMAR)

Som så mycket annat på ”Mr Morale & The Big Steppers” är detta ständigt formskiftande rap som inte lämnar rum för några andra tankar eller intryck. Årets mest intensiva musik. (PM)



40 PUSHIN P (GUNNA & FUTURE FEAT YOUNG THUG)

Ambitionen? Att få in så många ord som börjar på bokstaven ”p” som möjligt. Med rätt beat funkar allt. (ML)



41 TAMAGOTCHI (OMAR APOLLO)

Ursnygg popmusik framförs ofta på spanska i dag. Här är ett solklart exempel. (NA)

42 LIFT ME UP (RIHANNA)

Låten ser kanske inte mycket ut för världen, men det är Rihanna som sjunger den. Det räcker långt för mig. (PM)



43 RUBICON (JOAKIM BERG)

Årets mest oväntade solodebut blev nog aldrig finare än i finalen, en lågmält Rihanna-blinkande sång om trasiga minnen. (HS)



44 EN DIKT, EN BOK, ETT BAND (JONAS LUNDQVIST)

”Nu står jag här i duschen/kall som fan så kroppen inte går isär/för tennisen betalar min rock’n’roll-karriär.” Det finns bara en Jonas Lundqvist. (HS)



45 KILLER (FKA TWIGS)

Alldeles för många artister jämförs med Kate Bush. Men det är där man hamnar när FKA Twigs visar upp sin gränslösa kreativitet. (ML)



46 GLIMPSE OF US (JOJI)

I kategorin ”trånande ballader om gamla ex” kan det inte bli mycket vackrare än så här. (NA)



47 PIERCED ARROWS (HURRAY FOR THE RIFF RAFF)

Alynda Segarra får in mer och mer i sin musik för varje skiva. Punk, synth, latin, folk, indierock och pop i en helt själklar och högst zeitgeist-kompatibel mix. (HS)



48 YOU DON’T OWN ME (TAMINO)

Den kontroll och de känslor som ryms i Taminos röst hör onekligen till ovanligheterna. (NA)



49 YOU CAN’T KEEP IT FROM ME FOREVER (PETER DOHERTY & FRÉDÉRIC LO)

Peter Doherty fortsätter att leva i en viktoriansk roman där två sibiriska slädhundar är några av karaktärerna. Glimrande popmelodier behärskar han också fortfarande. (PM)



50 TAKE IT LIKE A MAN (AMANDA SHIRES)

Bland majestätiska stråkar och en nervdallrande Jason Isbell-gitarr gör Amanda Shires sin starkaste sånginsats i karriären. (HS)



LYSSNA PÅ LISTAN HÄR!



Men hårdrocken då? Lugn, Sofia Bergström summerar metalåret här!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram och Twitter för full koll på allt inom musik