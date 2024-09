LISTAN: Kvinnliga hårdrockmusiker som krossar konkurrensen

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan hyllar Sofia Bergström ny rock och metal från kvinnliga hårdrockmusiker och sörjer Göteborgs krympande livescen.

1. Kvinnliga hårdrockmusiker som krossar konkurrensen

Påståendet att få kvinnor och icke-binära spelar rock och metal hörs ofta när bokare och festivaler ställs till svars för bristande representation. Men den som säger så ljuger eller har dålig koll. Det räcker att titta på det färska singel- och albumutbudet för att smula sönder argumentet.

Den amerikanska gitarristen Gina Gleason smyckar Baroness sjätte skiva ”Stone” med brinnande melodier och glödande körsång.

I dag ser ”Reasons for the slaughter” dagens ljus. Albumet är ännu ett styrkeprov från den begåvade gitarristen Linnea Landstedt och thrash metal-bandet Tyranex.

Nästa fredag släpper Berlinbaserade Maggot Heart tredje albumet ”Hunger”. Bandet leds av Linnéa Olsson som bemästrar stilsäkert skramlig rock med influenser av postpunk och grunge och spottar ur sig stärkande texter på löpande band.

Samma dag släpper metalbandet Code Orange ”The above”. På skivan utmärker sig Reba Meyers som gitarrist, sångare och låtskrivare. Lyssna bara på singeln ”Mirror”, en drabbande sång om självtvivel och destruktiva tankar.

Jag rekommenderar även de senaste singlarna från Capra, Myrkur, Nervosa och Brutus.

Det här är bara toppen av ett bländande vackert isberg som har kraften att krossa allt som kommer i dess väg.

expand-left helskärm Några kvinnliga metalmusiker som just nu är singel- eller skivaktuella: Reba Meyers (Code Orange), Stefanie Mannaerts (Brutus), Amalie Bruun (Myrkur), Helena Kotina (Nervosa) och Gina Gleason (Baroness).

expand-left helskärm Det svenska black metal-bandet Kvaen är ett av många band som har spelat på hårdrockklubben The Abyss i Göteborg de senaste sju åren. Snart stänger klubben ner.

2. Känn sorg för Göteborg

Ännu en livescen går i graven. I måndags meddelade hårdrockklubben The Abyss att de lägger ner sin verksamhet i Göteborg. Det är ett hårt slag för hårdrockare i den internationellt erkända metalstaden. I sju års tid har The Abyss varit ett oerhört viktigt nav för undergroundscenen och mindre akter, inhemska såväl som internationella. Klubben håller öppet i två månader till. Sedan blir det ett stort tomrum på Andra Långgatan.

expand-left helskärm KK’s Priest och Heavy Load är tillbaka med rykande heta heavy metal-album.

3. Heavy metal-höst

Nästa fredag släpper KK’s Priest, under ledning av den forne Judas Priest-gitarristen KK Downing, sitt andra album. ”The sinner rides again” bjuder på hårresande heavy metal, eggande ekon av Judas Priest och en formstark Tim ”Ripper” Owens som tacklar de högsta av toner med stil och klass. Låttitlar som ”Sons of the sentinel” och ”One more shot at glory” säger en hel del om vad som väntar.

Lika uppiggande är svenska Heavy Loads första album på 40 år. ”Riders of the ancient storm”, som släpps 6 oktober, överträffar mina högt ställda förväntningar. Det är en ren ynnest att bekanta sig med bröderna Ragne och Styrbjörn Wahlquists ikoniska heavy metal i ny tappning.

expand-left helskärm Hur påverkas hjärnan av Pink Floyd-låten ”The great gig in the sky”? Det ska Pollen Audio Group, Richard Wright Music och Dolby Laboratories snart ta reda på.

4. Pink Floyd och hjärnan

För att fira Pink Floyds monumentala album ”Dark side of the moon”, som i mars fyllde 50 år, anordnas ett event i London i början av oktober där hundra fans kommer att få lyssna på Dolby Atmos-mixen av den instrumentala låten ”The great gig in the sky” samtidigt som deras hjärnaktivitet studeras. Resultaten kommer inte bara att analyseras utan även visualiseras och ställas ut som konstverk i London senare i år. Jag ser med spänning fram emot att ta del av alstren.

expand-left helskärm Ika Johannesson är kuratorn bakom ”Der harte Norden”, en utställning om nordisk extrem metal som just nu pågår i Berlin. Utställningen håller öppet fram till 29 september.

5. Extremt tilltalande utställning

Det grämer mig att jag inte har lyckats ta mig till Berlin för att ta del av ”Der harte Norden”, de nordiska ambassadernas utställning om nordisk extrem metal. Bland annat lyfts svenska akter som Bathory, Watain, Entombed och Amon Amarth fram.

Ika Johannesson, kulturjournalist och en av författarna bakom reportageboken ”Blod eld död”, organiserade utställningen som har slagit besöksrekord med över 20 000 nyfikna besökare.

– Jag har haft att göra med ambassadpersonal som inte är så vana vid hårdrock. De har blivit chockade över att intresset varit så stort, berättar Ika.

Hon tillägger:

– Jag har velat visa fans juveler, som jeansvästen Necrobutcher bär på Mayhems ikoniska bilder från busskuren i Langhus, men också visa gemene man att det finns en anledning till varför metal från norden är så stort, varför folk inte slutar lyssna och varför det är en så stark community.

expand-left helskärm Indisk thrash metal hör inte till vanligheterna. I november kommer första albumet från Pune-kvintetten Kill The King.

Fem låtar: metal för många smaker

”MONEY TALKS”

Kill The King

I november släpper kvintetten Kill The King från den indiska staden Pune, femton mil utanför Bombay, sitt självbetitlade debutalbum. Första smakprovet lämnar mig hungrig efter mer.



”THE GATES BEYOND MORTALITY”

Eternal Evil

Efter att det svenska thrash metal-bandet debuterade för drygt två år sedan spreds hajpen likt en epidemi. Även senaste singeln är värd att febra över. Med snygga genreöverskridande spår av Watain och Death sätter de unga stockholmarna klorna i mig.

expand-left helskärm Stockholmsbandet Eternal Evil är en av våra just nu starkast lysande stjärnor på den svenska metalhimlen.

“UNDER THE NIGHT SKY”

Lowest Creature

Vi fortsätter med ännu mer inhemsk thrash, doppad i dödsmetall och punkiga Power Trip-takter. 27 oktober släpper Örebro-kvintetten sitt andra album ”Witch supreme” och jag kan knappt bärga mig.



“THE SILENT FORAY”

Dååth feat. Per Nilsson

När det lika experimentella som melodiska dödsmetallbandet Dååth möter Scar Symmetrys ena gitarrist uppstår något kusligt kraftfullt. Den här låten kommer att följa med mig en lång tid framöver.



“TO ENTER MY HOUSE JUSTIFIED”

Wayfarer

Amerikanska Wayfarer hämtar ofta inspiration till sin black metal ur amerikansk historia och kultur, som folkmusik och country. Därför är det inte helt otänkbart att låttiteln är en vinkning till västernfilmen ”De red efter guld” från 1962. Hur som helst ser jag fram emot aktens nästa album – ”American gothic”.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X och Spotify för full koll på allt inom musik