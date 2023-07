Ett ojämnt men fantastiskt farväl

KONSERT Det här är inget sentimentalt och laddat farväl.

Som bäst är det en rockfest för fulla lördagar och glada krokodiler.



Elton John

Plats: Tele 2 Arena, Stockholm. Publik: 29 076 (utsålt). Längd: Bäst: ”Levon”, ”Sad songs (say so much)”, ”Crocodile rock” och ”Saturday night’s alright (for fighting)”. Sämst: ”Candle in the wind” känns mest som ett pliktskyldigt måste. Singback-versionen av ”Cold heart” är också märkligt malplacerad i setet. Fråga: Hur många andra artister har den goda smaken att spela James Carrs ”The dark end of the street” och Blurs ”There are too many of us” innan sina konserter?

De goda vännerna Rod Stewart och Elton John har mycket gemensamt.

I många år var deras konserter en uppvisning i lättja.

Rod Stewart gick ofta omkring på scenen och sjöng med en handen i byxfickan. Han lade ner mer tid och energi på att sparka ut fotbollar i publiken än att få till en ”Maggie May”. Miss Stewart verkade mest längta hem till sina älskade modelltåg.

Elton har också otaliga turnéer bakom sig med ett mentalt halmstrå i ena mungipan. Båda två utstrålade, på varsitt håll, en bekväm mättnad. De rapade upp konserter som var värda betyget två eller tre hängmattor av fem i åratal.

Lyckligtvis är Elton Johns sista turné, ”Farewell yellow brick road”, något annat. Sedan den började 2018 har Taylor Swift inte bara hunnit släppa sju nya album. Elton har opererat höften också.

Men det här är de två sista konserterna han tänker göra innan han placerar resväskan bredvid sin pensionerade Kalle Anka-outfit. Efter detta är turnélivet över. Den här gången uppmanar Sir Elton publiken på parkett, som givetvis sitter på stolar, att dansa och klappa händerna via bildskärmarna.

helskärm Elton John på den brittiska festivalen Glastonbury 2023.

Blandar stora hits med obskyra nummer

Han behöver inte oroa sig. Elton John behandlar spelningen som det ärevarv det är.

Setlistan består nästan bara av låtar med versala bokstäver. Det är en lång parad av guldtackor, diamanter, pärlor och Patek Philippe-klockor: ”Bennie and the Jets”, ”That’s why they call it the blues”, ”Tiny dancer”, ”Rocket man”, ”Sad songs (say so much)”, ”Don’t let the sun go down on me”.

Låtskatten är, om det ens behöver att nämnas, löjlig.

Han blandar upp sina största hits med mer obskyra nummer som ”Have mercy on the criminal” där gitarristen Davey Johnstone får skina lite extra. Bandet, där Ray Cooper som vanligt briljerar på tamburin, är för övrigt klanderfritt. Av rariteterna är kanske den långa, rullande och lyckliga ”Levon”, hyllningen till trummisen och sångaren Levon Helm i The Band, den mest välkomna.

Sällskapet hamrar ner den genom cementen. Om ”Rocket man” känns för lång är ”Levon” fantastisk rakt igenom. Man förstår att Elton, som står upp mellan varje låt, måste luta sig mot pianot och hämta andan efteråt.

helskärm Eftersom det råder fotoförbud på Elton Johns konserter är det här en bild från Gröna Lund, 2016. Men han är sig lik.

Kan vara bästa versionen av ”Crocodile Rock”

Hur Elton John sjunger i dag? Fråga inte mig. Sången är djupt begravd i de andra instrumenten. Hans piano låter ungefär dubbelt så högt som hans röst. I vissa ballader, som ”Candle in the wind” och ”Sorry must be the hardest word”, är fraseringen i alla fall, host och harkel, intressant.

Men det är parenteser. Konserten handlar i slutet om jublande ”The bitch is back”-rock. Tela 2 Arena krymper låt för låt till en liten saloon där baren slås sönder och alla badar i konfetti av regnbågens alla färger. Här blir ”Sad songs (say so much)” Stones-slirig boogie. Här blir ”Saturday night’s alright (for fighting)” bland det roligaste och hårdaste som har släppts på skiva.

Och inte för att det behöver sägas: men det här kan också vara den bästa versionen av ”Crocodile rock” som Elton John har gjort sedan han uppträdde tillsammans med det oslagbara rockbandet Dr Teeth And the Electric Mayhem i ”Mupparna”.

Enda som saknas är några tygkrokodiler på kör.

Det här är inget sentimentalt och laddat farväl. Det är, på så många sätt, ännu en spelning på en lång turné. Elton John ska sluta turnera och inte sluta att spela eller släppa ny musik.

För att använda Gyllene Tider-språk:

Hux flux så är han tillbaka.

