Machine Gun Kelly rimmar med regnet

1. Papercuts 2. El diablo 3. Maybe 4. Concert for aliens 5. Fuck you, goodbye 6. Drunk face 7. Wake me up 8. Title track 9. Kiss kiss 10. Nothing inside 11. I think I’m okay 12. Emo girl 13. Candy 14. Jawbreaker 15. Bloody valentine 16. 5150 17. More than life 18. Forget me too 19. Lonely Extranummer: 20. Floor 13 21. WW3 22. Sid & Nancy 23. Make up sex 24. My ex’s best friend 25. Twin flame