Judas Priest toppar formen mot alla odds

Publicerad 06.30

expand-left helskärm I år är det 50 år sedan Judas Priest debuterade med albumet ”Rocka rolla”, och än fortsätter Rob Halford & co att leverera. Bilden är från spelningen på Saab Arena i Linköping 2022.

ALBUM Över 50 år in i karriären har Judas Priest nått en ny formtopp som trotsar alla odds.

I titelspåret på heavy metal-bandets nya album ”Invincible shield” säger sångaren Rob Halford det bäst själv: ”nothing can stand in our way”.



Judas Priest

Invincible shield

Columbia/Sony

HÅRDROCK Judas Priest har inte haft det lätt de senaste åren. Med Glenn Tiptons framskridande Parkinsons, Rob Halfords prostatacancer och Richie Faulkners plötsliga hjärtbesvär har slutet många gånger känts nära.

Men än är det inte läge att påbörja bandets dödsruna.

Det visar sig att 2018 års ”Firepower” bara var början på en ny formtopp som trotsar alla odds.

På uppföljaren ”Invincible shield” har den återvändande producenten och samarbetspartnern Andy Sneap ännu en gång paketerat kvintettens ikoniska heavy metal, som rymmer lika delar nostalgi och nytänk, i en uppseendeväckande pigg produktion.

Redan inledande ”Panic attack” slår ner som en blixt. Efter ett keyboardkryddat intro, som för tankarna till Rush och arkadspelsmusik från 80-talet, rusar låten iväg med imponerande ”Painkiller”-intensitet. Liksom efterföljande ”The serpent and the king”.

Det slår passande nog också gnistor om Glenn Tiptons och Richie Faulkners gitarrduellerande i Hammerfall-flörten ”Sons of thunder”, som om självaste Tor hade ett finger med i spelet.

I ”As God is my witness” är det i stället Scott Travis tur att briljera. 62-åringens furiösa trumspel och ettriga dubbelkaggar för fram låten i ett rasande intensivt tempo som få jämnåriga musiker pallar att hänga med i.

Även Halford är i fenomenal form. 72-åringen utforskar och bemästrar en rad olika tonarter och tonlägen. I ”Escape from reality” låter han rent av kusligt lik Ozzy Osbourne.

Halfords många gånger personliga låttexter är minst lika varierande. I tidigare nämnda ”Panic attack” är frontmannen frustrerad över farlig desinformation på sociala medier, i stämningsfulla ”Crown of horns” verkar han bearbeta sin långa väg till nykterhet och i ”Trial by fire” skildrar han livets alla prövningar.

Avslutande ”Giants in the sky” är en avväpnande hyllning till de fallna hårdrockhjältarna Lemmy Kilmister och Ronnie James Dio och hur de lever vidare genom musiken.

”Helps me pull through/you always do/you’re never too far away”, som Halford uttrycker det.

I framtiden säger nog Judas Priest-fans något liknande om ”Invincible shield”.

Att leverera på den här nivån, hela 50 år efter debutsläppet ”Rocka rolla”, är en enastående bedrift.

BÄSTA SPÅR: ”Trial by fire”.



