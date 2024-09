Countrytrenden börjar att bli en fånig gimmick

Markus Larsson: För många rusar åt samma håll alldeles för fort

Nyheten är gammal men fortfarande lika rolig.

Country är så populärt i dag att till och med Robin Bengtsson släpper havrepop.

Aj då.

I veckan slog George Strait ett nytt publikrekord i USA.

110 905 personer såg hans konsert på arenan Kyle Field i Texas.

Ingen konsert med betalande publik har lockat fler besökare. Allsången till den fantastiska ”Amarillo by morning” blev viral på Instagram och X och hördes ända hit över Atlanten.

George Strait är större än gigantisk i USA. Musiken är som efternamnet. Om han vore svensk skulle han kunna heta Jörgen Reko. Han når alla och skrämmer ingen.

Att 72-åringen från Texas slår publikrekord just nu är talande. Sedan en kort tid strömmas country mer än hiphop och r’n’b i USA. Enligt magasinet The Economist lyssnade 150 miljoner amerikaner, 45 procent av befolkningen, på country minst en gång i månaden i fjol. Det är tre gånger så många som tittar en timme eller mer i månaden på landets största kabel-tv-kanal, Fox News.

Samma år bestod 36 procent av låtarna som strömmades topp 50 på Spotify av country. 2016 var siffran två procent.

pullquote Samtidens snabbaste och mest ansiktstatuerade opportunist lämnar tillfälligt rappen

Tillväxten beror på att en ny generation artister attraherar en publik som tidigare slukades av pop eller hiphop. Zach Bryan, Luke Combs, Kacey Musgraves, Tyler Childers, Jason Aldean, Shaboozey och Morgan Wallen är några av dem. Att Beyoncé valde att bejaka sin inre Dolly Parton på senaste skivan ”Cowboy Carter” ska inte heller underskattas i sammanhanget.

Bieffekten är komisk. Just nu toppas den amerikanska Billboardlistan av Post Malone och låten ”I had some help”. Samtidens snabbaste och mest ansiktstatuerade opportunist lämnar tillfälligt rappen och tar hjälp av Morgan Wallen i stället. Resultatet är en vanlig poplåt där Wallen swishar lite twang till sin kompis.

pullquote Vem vill inte höra en countryfierad uppföljare till hitsingeln ”Jenny from the block”? Arbetstitel: ”Jenny on a horse”

Lana Del Rey hakar också på countrytrenden snart. Hennes kommande album heter ”Lasso”. Även veteranen Jennifer Lopez har fått rådet att flytta till Nashville för att sadla om karriären. Vem vill inte höra en countryfierad uppföljare till hitsingeln ”Jenny from the block”? Arbetstitel: ”Jenny on a horse”.

I Sverige säljer Luke Combs ut Avicii arena i Stockholm och jätten Morgan Wallen bokas, precis som Taylor Swift, till Friends arena i Solna. Countryklubbarna förökar sig snabbare än högerextremism och liknar ofta till 75 procent maskerader, framför allt i Stockholm.

I tider av oro, krig och inflation väljer många att ta på sig en cowboyhatt och fly in i en enklare drömvärld där alla nynnar på ”Jolene” för att stå ut med verkligheten.

pullquote Herr Rullband i Melodifestivalen satsar från och med i år på country

Ett tecken på att en genre har blivit en bautasten är att artister som ingen har förknippat med Johnny Cash ändrar kurs. Det är nu som Robin Bengtsson springer in från sidlinjen.

Herr Rullband i Melodifestivalen satsar från och med i år på country, han med. Första singeln heter ”Out of love”. Den innehåller ordet ”tequila” och banjo.

Ok.

Bengtsson kan säkert bredda countrymusikens genomslag. Det kan också vara ett tecken på att alldeles för många rusar åt samma håll alldeles för fort.

Det blir en hatt som alla kan ta på sig, utan att behöva visa hänsyn och omdöme.

En fånig gimmick.