Veckans spellista: protestpop och värmande ballader

Av: Håkan Steen

Publicerad: 25 november 2020 kl. 09.09

Foto: Zoey Grossman Vi skriver snart 2021, det är fortfarande a man’s world och Marina Diamandis börjar bli rejält trött på det.

SPELLISTA Tio nya låtar att hålla sig i.

”MAN’S WORLD”

Marina

”Mother Nature’s dying/Nobody's keeping score/I don’t wanna live in a man's world anymore”. Marina Diamandis levererar månadens snyggast producerade ilska.



”YOU AND ME”

The School Book Depository

Fredrik Solfors har genom åren gjort utmärkt gitarrpop i band som Wagon och Low Season Combo. Senaste soloprojektet The School Book Depository rymmer några av hans finaste låtar hittills.



”45”

Bleachers

Mest surr om Springsteen-gästade ”Chinatown” men bästa nya Bleachers-låten är den här, där Jack Antonoff skildrar ett förhållande som två slirande vinylsinglar.



”IF WE MAKE IT THROUGH DECEMBER”

Phoebe Bridgers

Synnerligen välvald Merle Haggard-cover just den här hösten. Från Bridgers nya jul-ep med samma namn.



”MAKE WORRY FOR ME”

Matt Sweeney & Bonnie ”Prince” Billy

Märkligt förtrollande med två lo-fi-favoriter från förr.



”THERE IS A WAR”

Nathaniel Rateliff feat. Kevin Morby & Sam Cohen

Folksoulmannen tolkar Leonard Cohen med två begåvade polare. Intäkterna går till Rateliffs stiftelse som jobbar mot ekonomiska och sociala orättvisor.



”UNDER PRESSURE”

Karen O & Willie Nelson

Höstens mest oväntade? Yeah Yeah Yeahs-sångerskan och countrylegendaren gör om en Bowie/Queen-klassiker till fin akustisk ballad.



”TRIED TO TELL YOU”

The Weather Station

Tamara Lindeman får till både förra och denna veckans mest välgörande Toronto-pop.



”DIVINE ACCIDENTS”

5 Billion In Diamonds

Monsterproducenten Butch Vig har en supergrupp med bland andra Ebbot Lundberg. Titelspåret på nya plattan torde tilltala alla som saknar The Soundtrack of Our Lives.



”CLOSER”

Ane Brun

Kanske den starkaste av alla lysande nya låtar från Ane Brun. Höstens andra album ”How beauty holds the hand of sorrow” släpps på fredag.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





KOPIERA LÄNK

Publicerad: 25 november 2020 kl. 09.09