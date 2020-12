Veckans spellista: grymma guldkorn från året som har gått

Av: Sofia Bergström

Publicerad: 09 december 2020 kl. 20.34

Uppdaterad: 10 december 2020 kl. 09.25

Foto: Pressbild Nate Garrett och Marcus Bryant gör fräsch heavy metal med finess som duo i Spirit Adrift.

SPELLISTA Från hårresande heavy metal till progressiv black metal.

Götta dig med några tunga guldklimpar som har förgyllt det gångna året.



”RIDE INTO THE LIGHT”

Spirit Adrift

Har Texas-sönerna i Spirit Adrift gjort årets bästa heavy metal-platta med ”Enlightened in eternity”? Mycket möjligt.



”THROUGH THE DEPTHS”

Vokonis

Svenska Vokonis utövar maffig Mastodon-magi, men med en twist av Borås i stället för amerikanska Atlanta.



”THE FOREST DARK”

Green Druid

Disten dunkar i bröstkorgen, som sig bör.



”FIELDS OF THE UNDYING”

Grand Cadaver

En superdänga från ännu en supergrupp.



”ELUSIVE LIGHT”

Fires in the Distance

För den som saknar gamla In Flames.



”GRYCKSBO GÅNGLÅT”

Gaupa

Har du någonsin undrat hur ett samarbete mellan Björk och Truckfighters skulle låta? Nä, inte jag heller. Men svenska Gaupa ger dig svaret, vare sig du vill eller inte.



”RZECZOM”

Odraza

Håll i hatten, herrar och damer. Polska Odrazas progressiva black metal kräver ett öppet såväl som skruvat sinne. Skrämmande bra.



”THE EXPENDABLES”

Vengeful Spectre

Det är klackarna i taket från start till slut på kinesiska black metal-bandet Vengeful Spectres självbetitlade debutplatta.



”THE CRIMSON RIDER (GALLOWS FRONTIER, ACT I)

Wayfarer

Blandningen av black metal och amerikansk folkrock borde inte fungera, men Wayfarer lyckas med det till synes omöjliga.



”THRONE”

Djerv

Lovorden haglade när norska Djerv blev med debutskiva för nio år sedan. Efter nästan ett decenniums tystnad är de tillbaka – och det med besked.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



