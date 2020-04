Dua Lipa gör ett fulländat popalbum

avNatasha Azarmi

Publicerad: 30 mars 2020 kl. 19.43

Uppdaterad: 31 mars 2020 kl. 12.10

Foto: Warner Dua Lipas ”Future nostalgia” är modern och nostalgisk på samma gång.

ALBUM Dua Lipas energiska andra album är en hitkavalkad från början till slut.

Nästan, i alla fall.

++++

Dua Lipa

Future nostalgia

Warner



POP Det sa pang när Dua Lipa släppte singeln ”New rules” 2018. Över en natt gick hon från aspirerande popstjärna till en av de allra största.

Låten, med sin välgjorda popproduktion och textrader om att lämna exet i det förflutna, slog rekord med över två miljarder Youtube-visningar.

Samma år blev hennes debut det mest lyssnade albumet på Spotify av en kvinnlig artist någonsin.

Men var debutalbumet så bra som siffrorna påstod?

Nej.

Det var ofta spretigt med stunder av mörk syntpop, några radiovänliga hits och en hel del utfyllnad.

Uppföljaren präglas i stället av en tydlig röd tråd.

Den här gången bygger 24-åringen upp sin musikaliska värld kring glimrande 80-talsdisco. Medryckande melodier, funkiga basslingor och storslagen produktion får låtarna att fastna redan vid första lyssningen.

Och precis som albumtiteln säger lyckas Dua Lipa vara nostalgisk och modern på samma gång.

Snygga ”Love again” är futuristisk danspop, trots att hon lånar den storslagna trumpetslingan från White Towns 90-talshit ”Your woman”. På singeln ”Break my heart” samplar hon i stället det australiensiska rockbandet INXS.

Under albumets lopp hämtar hon även inspiration från Chic, Outkast, Madonna, Kylie Minogue och Prince.

Vissa tycker kanske att Lipas glädjefyllda hitkavalkad kommer olägligt.

”Future nostalgia” släpptes dessutom en hel vecka tidigare än planerat, mitt i en tid och kris där allt fler artister väljer att flytta fram sina skivsläpp.

Andra, som jag, ser det som en välbehövlig flykt. Som Lipa själv uttryckte det på Instagram häromveckan: ”Vi behöver musik mer än någonsin just nu, precis som vi behöver glädje och ljus”.

Enda gången popstjärnan drar fram allvaret är under avslutande ”Boys will be boys”, en låt med ett viktigt tema om sexism. Men musikaliskt är den totalt malplacerad med både stråkorkester och klyschig barnkör.

Jämför i stället med singeln ”Physical”. Kombinationen av pulserande disco och elektronisk pop gör låten till Dua Lipas starkaste låt hittills.

För i sina bästa stunder är ”Future nostalgia” så slagkraftig att vi redan nu kan räkna in den bland 20-talets bästa popalbum.



FAKTA Bonus BÄSTA SPÅR: ”Physical”.

VISSTE DU ATT… Tove Lo varit med och skrivit tredje spåret ”Cool”.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Daft Punks ”Random access memories” och Kylie Minogues ”Fever”. LÄS MER

Publicerad: 30 mars 2020 kl. 19.43