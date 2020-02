Låtskrivarmys med Jill Johnson och Liz Rose

1. Breakfast in New York 2. Natalie 3. Swimming alone 4. While you’re sleeping 5. Tulsa 6. The chill 7. Grocery money 8. We swore we’d never 9. White lightning 10. Ex-husbands 11. I should have left sooner 12. Sacred ground 13. Too late to be drinking 14. Long beautiful day Extranummer: 15. My apology 16. Love ain’t nothin’ 17. Girl crush

Här kan ni se ”Me and ms Rose”: Linköping 2/2, Norrköping 7/2, Jönköping 8/2, Nyköping 9/2, Kalmar 12/2, Växjö 13/2, Malmö 14/2, Helsingborg 15/2, Göteborg 16/2, Östersund 19/2, Gävle 20/2, Uppsala 21/2, Stockholm 22/2, Eskilstuna 23/2