Tove Lo: ”Det behöver inte vara mörkt i livet för att man ska kunna skriva bra musik”

Ålder: 31

Bor: Los Angeles

Album: ”Queen of the clouds” (2014), ”Ladywood” (2016), ”Blue lips” (2017).

Liv och karriär i korthet: Växte upp i Djursholm och gick på Rytmus musikgymnasium. Under gymnasietiden startade Tove Lo rockbandet Tremblebee men började ägna sig åt popmusik när de splittrades. 2014 kom debuten ”Queen of the clouds” och både albumet och singeln ”Habits” klättrade högt upp på den amerikanska Billboardlistan. Sedan dess har Tove Lo släppt ytterligare tre album och bor numera i Los Angeles där hon även jobbar som låtskrivare. Hon har skrivit musik för Ellie Goulding, Lorde och Zara Larsson och medverkat på låtar med Coldplay och Nick Jonas.

Aktuell med: Nya albumet ”Sunshine kitty”