Nightwish är bäst på symfonisk metal

Nightwish, med medlemmar från Finland, Nederländerna och England, är aktuella med albumet "Yesterwynde", sitt tionde i ordningen.

ALBUM Nightwish har nått en ny formtopp.

”Yesterwynde” är bandets bästa skiva med sångerskan Floor Jansen och innehåller dessutom några av karriärens starkaste låtar.



Nightwish

Yesterwynde

Nuclear Blast/Warner

METAL Med albumet ”Angels fall first” hjälpte Nightwish till att lägga grunden till subgenren symfonisk metal. 27 år, ett tiotal studioalbum och otaliga medlemsbyten senare är sextetten fortfarande bäst i klassen.

”Yesterwynde” är den tredje och sista delen i en tematisk trilogi om miljö, mänsklighet, teknik och framtid. Det är också bandets tredje album med sångerskan Floor Jansen.

Skivans instrumentala öppningsspår inleds passande nog med ljudet av en gammal analog filmprojektor som börjar rulla. För sedan väntar en 69 minuter lång svindlande musikupplevelse som känns skapad för filmduken.

Episka arrangemang, nervkittlande atmosfärer och drabbande melodier gör låtar som ”An ocean of strange islands” och ”The Antikythera mechanism” (döpt efter ett antikt mekaniskt urverk) till några av karriärens bästa.

Så även Pirates of the Caribbean-pampiga “Perfume of the timeless”, arenarock-operan ”Something whispered follow me” och Halloween-kompatibla ”Spider silk” som redan nu känns som tidlösa Nightwish-klassiker.

Traditionellt tonganskt mässande inleder ”The children of A’ta”, en låt om en grupp tonårspojkar från Tonga som för 60 år sedan strandsattes på en polynesisk ö och en rörande hyllning till människans ihärdighet och starka överlevnadsinstinkt.

Alla detaljer är därtill polerade till perfektion i den ikoniska inspelningsstudion Abbey Road. Stråkarna, de återkommande barnkörerna, pianoslingorna, blåsinstrumenten, slagverken. Troy Donockleys irländska säckpipa och grekiska bouzouki. Hela klabbet.

På föregångaren ”Human II Nature” fällde Tuomas Holopainen – bandets keyboardist och huvudsakliga låtskrivare tillika hårdrockens Hans Zimmer – krokben på sig själv med alltför svulstiga arrangemang. Trots några fina stunder kändes skivan näst intill groteskt grandios. Jansens röst tenderade dessutom att hamna i skymundan, en smärre skandal med tanke på sångerskans svindlande begåvning.

På betydligt mer träffsäkra ”Yesterwynde” positionerar sig den klassiskt skolade talangen från Nederländerna som Nightwishs bästa sångerska. Runt hennes hals hänger en glänsande guldmedalj. Nightwish är redan inne på sitt andra ärevarv medan konkurrenterna i symfonimetal-klassen kämpar med att avsluta loppet.

BÄSTA SPÅR: ”Something whispered follow me”.



