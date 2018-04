Duon om succélåten: ”Jättemycket pengar”

Musik + FÖLJ

1 av 3 | Foto: Adolphson & Falk Thomas Adolphson och Anders Falk 2018.

MUSIK 17 april 2018 01:00

Adolphson & Falk firar 50-årsjubileum med ny musik.

Men deras klassiska hitlåt ”Mer jul” ger fortfarande mer klirr i kassan.

– Det är jättemycket pengar om man ska summera ihop det, säger Anders Falk.

De har spelat tillsammans ett halvt sekel. I år firar Adolphson & Falk 50 år som duo.

– Det är kul att man lyckas hålla ihop det. Vi träffades i lumpen och började spela lite, men det var ingen av oss som trodde att vi skulle summera karriären 50 år senare direkt, säger Thomas Adolphson, 68, som utgör duon tillsammans med Anders Falk, 69.

Den svenska synthpopgruppen Adolphson & Falk släppte ett par singlar under 1970-talet samt medverkade i Melodifestivalen 1979 med ”Tillsammans”.

Fick superhit med ”Mer jul”

Men det var i radioprogrammet ”Eldorado” som deras kommersiella genomslag kom 1981, med låtarna ”Blinkar blå” och ”Mer jul”. Den sistnämnda är fortfarande en flitigt spelad dänga på radiostationerna runt juletid.

– Man har en gratishit varje år, kan man säga. Det intressanta med de två låtarna är att båda är gjorda som speciallåtar till ”Eldorado” och gjordes 14 dagar mellan varandra – och det är de som är de två största. Det var väl våra mest kreativa två veckor, säger Thomas med ett skratt.

– Det är ju vi och Triad som levt kvar på det där sättet. Man kan ju undra varför det är så svårt att skriva en jullåt som fastnar? Det har inte kommit någon som har fastnat de senaste 30 åren. Just D kom med en på 1990-talet, men har backat lite. Det är vi och Triad som slåss om förstaplatsen, säger Anders.

Har gett jättemycket pengar

Och ”Mer jul” bidrar än i dag till en fin årlig bonus.

– Det är jättemycket pengar om man ska summera ihop det. Det är svårt att säga i pengar, men den brukar ge varje så att man får ihop till en bra semester årligen. Man kan inte överleva på den. Då skulle man svälta iväg. Men det ger ju en glädje på det sättet, säger Anders.

Hur långt kommer ni?

– Man kommer definitivt utomlands. Mallorca räcker det gott och väl till, säger de med glimten i ögat.

1980-talet beskriver de som en glansperiod, med Sveriges okrönte synthkung Greg FitzPatrick som praktiskt taget bodde i Adolphson & Falks studio och producerade några av Sveriges största och första synthlåtar.

”Jag kroknade”

Men på 1990-talet blev det plötsligt ganska tyst om duon.

– Jag kroknade först. Jag tyckte det blev en upprepning till slut med det vi gjorde och det fanns mycket annat i tillvaron som fått sitta emellan med familj och barn. Anders gav sig inte riktigt. Han skulle göra en skiva till och fick med sig Greg. Efter det var det väl tomt ett par år, säger Thomas.

Lusten till musiken och skapandet tog dock över i början av 2000-talet igen.

– Det visade sig att det var väldigt kul och som att vi kom in i ett arbetsmoment igen. Man kände av direkt att det nog kunde bli någonting. Sedan utvecklades det därifrån, säger Thomas.

I år jubilerar duon på storstilat sätt. De bjuder in till konserter runt om i Sverige med ett halvt sekel av hits och historier på repertoaren. Gamla vapendragaren Greg FitzPatrick finns givetvis på gästlistan.

Släpper ny musik

Men deras jubileum består inte bara av en nostalgiresa genom tidigare hitkavalkad. Adolphson & Falk inleder firandet med nya singeln ”Just då”, som släpps den 18 april och är en del ur kommande albumet ”50”. ”Just då” handlar om den där vändpunkten, då man väljer att blicka framåt mot det okända i stället för att snegla tillbaka på det välkända.

Trots det påminner ”Just då” om deras tidiga musik från 1980-talet, när synthen präglade dem som mest.

– Vi har ju under hela 2000-talet jobbat väldigt akustiskt. Vi har aldrig varit puritaner i det avseendet att vi måste hålla på med samma genrer. Den här gången är det mycket synth igen. Det är kanske lite ”back to the roots” och det blev jättelyckat, säger Anders.

– Vi är jätteglada för den framgång vi har haft, att få utöva den här musiken och konstformen med sådan uppskattning vi får av publiken. Vi kommer inte lägga av, men värdera år för år. Det är fortfarande kul att spela in musik och stå på en scen.

