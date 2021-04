Girl In Red släpper ljuvligt pinsam debut

Publicerad: 30 april 2021 kl. 07.00

Uppdaterad: 30 april 2021 kl. 11.51

Foto: Julie Pike Girl In Red, i dag bosatt i Oslos Grünerløkka, är här med sitt haussade debutalbum.

MUSIK

ALBUM Låg på signalsubstansen serotonin sjunger unga norskan Girl In Red om allt man inte får sjunga om.

Samtidigt flyttar hon rocken ett par steg framåt.

++++

Girl In Red

If I could make it go quiet

AWAL



POP Det finns några röda trådar i de senaste årens största och mest relevanta musik. De löper från regnbågsfriserade rappare via popstjärnan Billie Eilish till årets mest älskvärda artist Arlo Parks.

Den skapas i sovrummet.

Den berör psykisk ohälsa.

Nyligen kom ambitiösa dokumentärer om just Eilish och svenska Yung Lean som fokuserar mer på artisternas diagnoser än deras musik.

Att unga människor mår dåligt är ingen nyhet. Men det säger ändå något att popmusiken – den som på 60-talet trallade om pojkar och flickor i folkparken – i dag handlar mer om att stabilisera sin inre kemiska obalans med medicin. Jag är inte säker på att tidiga The Beatles bekymrade sig så mycket om den saken.

Norska Girl In Red är vår sorgsna samtid i kvadrat. På kort tid har hon blivit föremål för stor, internationell hajp. Marie Ulven, som hon egentligen heter, växte upp i den lilla kuststaden Horten. Som 13-åring tröttnade hon på sin hobby – att åka skateboard med fingrarna – och började i stället med musik. I hemmets trygga vrå lärde hon sig gitarr, piano och produktion. Hon tog artistnamnet Girl In Red, ett signalement hon använde på sig själv när hon skulle träffa en kompis i en folkmassa.

Den i dag 22-åriga artisten slog igenom 2018 med låten ”I wanna be your girlfriend”, som bland annat New York Times korade till en av årets bästa. Ulven fick snabbt status som queerikon. På Tiktok började meningen ”Do you listen to Girl In Red?” att användas som slang för ”Är du gay?”. Ulven hakade på trenden och tryckte upp affischer med frasen i Brasilien, Polen och Ryssland, länder där homosexuellas rättigheter inte rör sig i rätt riktning.

Haussade debuten ”If I could make it go quiet” flyter med modern självklarhet mellan rock, new wave, pianoballader och episka refränger. Hymnen ”Serotonin”, ett samarbete med Billie Eilishs storebror och producent Finneas, sätter tonen. Till en paradoxalt upplyftande melodi delar Ulven med sig av sina tvångstankar: att skära av sig händerna och hoppa framför en buss.

Det finns någonting obestridligt befriande i uttrycket, oavsett om Girl In Red sjunger om begär i ”Hornylovesickmess” eller ropar på hjälp i ”Apartment 402”. Resultatet är en dissonant emo vars enskilt största fiende är avsändaren själv. Låg på signalsubstansen serotonin sjunger den unga norskan om allt man inte får sjunga om. Samtidigt flyttar hon faktiskt rocken ett par steg framåt.

För det här handlar varken om traditionell indie eller glossig hitpop. Girl In Reds universum är större än så. På ett spirituellt plan finns likheter med Adrianne Lenkers kosmiska folk, Phoebe Bridgers tvära poesi och ångestriden Soundcloud-rap. Det är nog så här rocken ska utvecklas: av någon som har emotionerna utanpå och låtarna i hjärtat, snarare än någon som bär solglasögon inomhus.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





FAKTA Bonus BÄSTA SPÅR: ”.” Albumets försiktiga utropstecken är en punkt. Låten har en poppig brisighet som står i snygg kontrast till den rockiga attityd som präglar delar av albumet. VISSTE DU ATT… Girl In Red spelade in debuten i Bergen. Det var under långa bilresor mellan studion och hemstaden Oslo som hon lyssnade på, och finslipade låtarna. LYSSNA OCKSÅ PÅ: Alla vägar leder till Clairo. Girl In Red har spelat förband till den jämnåriga Massachusetts-artisten. Lyssna på ”Immunity”, ett av förrförra årets bästa album. LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 30 april 2021 kl. 07.00