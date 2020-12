Årets 50 bästa låtar

Av: Håkan Steen , Markus Larsson , Natasha Azarmi , Per Magnusson

Publicerad: 25 december 2020 kl. 22.08

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Taylor Swift släppte inte bara två av årets bästa album. I och med duetten med Bon Iver gjorde hon även årets låt.

ÅRETS LÅTAR Ett skitår, på så många sätt.

Livebranschen försvann, men den globala karantänen hindrade inte ens 2020 från att bli ett magiskt popår.

Aftonbladets musikredaktion har som vanligt korat 50 skäl till det.

I juryn: Natasha Azarmi (NA), Markus Larsson (ML), Håkan Steen (HS) och Per Magnusson (PM).



1 EXILE (TAYLOR SWIFT & BON IVER)

Det verkar, och låter, som att Taylor Swift och Bon Iver skriver låtar på varsitt håll och oberoende av varandra. Sedan lyckas de montera ihop två vitt skilda spår med varandra utan att varken stygn eller svetsloppor syns. Här får deras röster stearin att smälta och veden att knäppa i årets bästa låt och vackraste ballad. Det är en evergreen nu och det kommer att vara en evergreen om 20 år. (ML)



2 MURDER MOST FOUL (BOB DYLAN)

Mitt i vårens första skov av pandemiångest kom Bob Dylan, out of the blue som så många gånger förr, med 16 minuter välbehövlig lindring. ”Murder most foul”, som lånar titeln från ”Hamlet”, är en udda sång även för Dylan. Ett makligt ordflödande kväde som börjar med Kennedy-mordet och vecklar ut sig till ett slags tacklista över alla konstnärskollegor som format honom. Rakt igenom trollbindande. (HS)



3 BLINDING LIGHTS (THE WEEKND)

Tillsammans med svenska producenterna Max Martin och Oscar Holter fick kanadensaren The Weeknd 2020 att låta som en gammal och briljant A-ha-singel med tecknad musikvideo från 1984. (ML)



4 KYOTO (PHOEBE BRIDGERS)

”Day off in Kyoto, got bored at the temple.” När artister börjar skriva låtar om att vara på turné tjuter i regel varningsklockorna. Men Phoebe Bridgers lyckas med sin slackerskarpa penna bygga ut den betraktelse som börjar i Japan och slutar hemma i Los Angeles till en hel liten novell. (HS)



5 MIDNIGHT SKY (MILEY CYRUS)

Miley Cyrus har en utstrålning som gör henne fängslande som få, soundet spelar liksom ingen roll. Att hon dessutom låter som en 20-talets Stevie Nicks gör knappast saken sämre. (NA)



6 VULNERABLE (SELENA GOMEZ)

En perfekt poplåt. Producerad så konsonanterna skär genom ljudbilden

som en ishacka. Bryggan dyker ner under ytan. Där omsluter låtens två huvudpersoner varandra. Antingen drunknar de – eller överlever vad som helst. (PM)



7 GUILTY CONSCIENCE (070 SHAKE)

New Jersey-rapparen Danielle Balbuena – som först lät tala om sig genom sitt gästspel på Kanye Wests album ”Ye” – målar upp ett skoningslöst svartsjukedrama. Extra plus för årets snyggaste lån: lyssna 1.24 in för en skamlös vink till Ben E Kings ”Stand by me”. (PM)



8 NO TIME TO DIE (BILLIE EILISH)

Musiken flyter ut som tjära. En av de fem bästa Bond-låtarna genom tiderna. (ML)



9 WAP (CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION)

Amerikas nya rap-älskling Megan Thee Stallion fick sina två första Billboard-ettor i år: en med Beyoncé-samarbetet ”Savage remix”, och en med den här. Hon var stjärnan på båda. (PM)

10 CHINATOWN (BLEACHERS FEAT. BRUCE SPRINGSTEEN)

Indiebandet från New Jersey har i princip skrivit en skoluppsats om idolens texter och musik. Det låter fantastiskt, mycket tack vare att de lyfter fram Springsteens dolda rötter i det kanske enda radikala punkbandet som fanns: Suicide. (ML)



11 PEOPLE, I’VE BEEN SAD (CHRISTINE AND THE QUEENS)

Christine and the Queens är majestätiskt sårbar. Artisten pendlar vackert mellan hopp och förtvivlan, franska och engelska och fångar samtidigt en känsla som vi alla har kunnat relatera till i år. (NA)



12 COLD (CHRIS STAPLETON)

Årets mäktigaste soulballad skrevs, och inte minst sjöngs, aningen oväntat av en skägglurk från Kentucky. (HS)



13 ON THE FLOOR (PERFUME GENIUS)

Lust, passion och längtan. År 2020 är det få som har lyckats fånga dessa känslor lika bra som Mike Hadreas gör på sitt eminenta femte album. Det här är höjdpunkten. (NA)



14 LIFETIME (ROMY)

Romy Madley-Crofts ömhudade kärleksballader hör till det bästa i trion The XX. Hennes första sololåt visar att hon är minst lika bra på att fånga känslan av ett euforiskt dansgolv. (NA)



15 GOSPEL FOR THE NEW CENTURY (YVES TUMOR)

I Yves Tumors värld finns inga normer eller musikaliska fack att förhålla sig till. Elektronisk glamrock i sin mest experimentella form – androgynt, avantgardiskt och fullkomligt fängslande. (NA)



16 PHYSICAL (DUA LIPA)

Det här inte bara en poplåt som borde göra Lady Gaga avundsjuk. Melodin i verserna är också Magnus Carlssons schlager ”Möt mig i Gamla stan”. Vem såg den komma? (ML)



17 IF I WAS THE PRIEST (BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND)

Den första officiella inspelningen av en låt som Springsteen skrev för över 40 år sedan. En förhäxande saga om karaktärerna och rumlarna i ett svunnet Asbury Park. (ML)



18 SPOTLIGHT (JESSIE WARE)

Den börjar som en evergreen, för att sedan skifta skepnad till

längtande 70-talsdisco. Försök att inte dansa till Wares sensationella

comebacksingel. (PM)



19 THE BIGGER PICTURE (LIL’ BABY)

Ett år av Black lives matter-demonstrationer i ett oroligt och trasigt USA sammanfattat i en rasande och personlig låt om omänskliga orättvisor. (ML)



20 XS (RINA SAWAYAMA)

En historia om kapitalistisk girighet och en melodi som påminner lika mycket om Limp Bizkit som Britney Spears. Rina Sawayama bjuder på extra av allt: musikgenrer, gitarriff och attityd. (NA)



21 WHAT’VE I DONE TO HELP (JASON ISBELL & THE 400 UNIT)

Mediokra låtskrivare kan få tre minuter att kännas som en tristessgrå evighet. När en modern mästare som Isbell brottas med skuld och livsval försvinner dubbelt så lång tid iväg. (HS)



22 CLOSER (ANE BRUN)

Ane Brun sjunger bättre än kanske någonsin till Martin Hederos granskogspiano och en omedelbart klassisk sång om ensamhet och hopp är född. (HS)



23 BAD DECISIONS (THE STROKES)

Man vill bara spilla öl på skorna, fimpa i blomkrukorna och komma hem någon gång tidigt på morgonen. (PM)



24 TOGETHER OR ALONE (COURTNEY MARIE ANDREWS)

”I hope that you find what it is you're looking for/I’m just proud to have loved you enough to ask for more”. Så kan en separation kännas. (HS)



25 EW (JOJI)

Det spelar ingen roll hur många gånger man lyssnar, crescendot där George Millers falsett möter den symfoniska ljudbilden slutar aldrig att beröra. (NA)



26 ONE MORE SECOND (MATT BERNINGER)

Musiken är producerad av Booker T Jones från soulbandet Booker T And The MG’s, vilket bäddar ner sångaren från The National i mjukare och varmare klanger än vanligt. Medelålderns ödsliga och gråa landskap har sällan varit vackrare än här, mitt i det uppgivna mumlet. (ML)



27 CARDIGAN (TAYLOR SWIFT)

Början på en trilogi om tonårskärlek – och en dubbel albumsvit. Taylor Swift har hittat ett uttryck så naturligt att jag undrar om hon någonsin, rent musikaliskt, kommer att ta sig out of the woods. (PM)



28 WILDFIRES (SAULT)

Det mystiska brittiska kollektivet – inga intervjuer, inga foton, inga videor – gjorde dansmusik, funk och disco som subtilt motgift mot ett dystert politiskt 2020. (PM)



29 BLACK SWAN (BTS)

BTS blandar hiphop, trap och en fängslande hook som spelas av det traditionella stränginstrumentet gayageum. De tacklar också en musikers värsta mardröm: vad händer när kärleken till musiken dör? (NA)



30 FIRST ROSE OF SPRING (WILLIE NELSON)

Titellåten på 87-åringens sjuttionde (!) album är sensationellt nog en av de finaste kärleksballader han någonsin har skrivit. (HS)



31 JAG KAN INTE SÄGA HEJDÅ TILL DIG (JAKOB HELLMAN)

Efter 31 år av prestationsångest: Jakob Hellman är tillbaka på skiva. Lite äldre, möjligen lite visare, framför allt lika oefterhärmligt bra. (HS)



32 STONE ME (MARGO PRICE)

Modern blue collar-country som, till en av årets mest bländande melodier, bland annat visar fingret åt världens eviga sexism. (ML)



33 HIT DIFFERENT (SZA, THE NEPTUNES, PHARRELL WILLIAMS, TY DOLLA SIGN)

Årets mest moderna och fria avantgarde-soul delar värld med Frank Ocean och Solange. När r’n’b är så här bra kan alla andra genres gå och äta pommes frites i ett hörn. (PM)

34 RAIN ON ME (LADY GAGA & ARIANA GRANDE)

De två giganternas storslagna samarbete fångar det allra finaste med popmusik, nämligen hur den kan förvandla gamla trauman till ren glädje och eufori. (NA)



35 THE STEPS (HAIM)

Haim är som bäst när de förlitar sig på det enkla. Här får ljuva harmonier och klassiska gitarriff forma bland det finaste systertrion har gjort. (NA)



36 IDENTICAL (PHOENIX)

Det krävdes en Sofia Coppola-film för att Phoenix skulle göra sin bästa låt sedan ”Wolfgang Amadeus Phoenix”. "Identical" är även en hyllning till vännen och producenten Philippe Zdar, som gick bort i fjol. (PM)



37 WISHING FOR A HERO (POLO G FEAT. BJ THE CHICAGO KID)

Drillscenen i Chicago har en ny ung stjärna som gärna lyfter blicken från sig själv i sina texter. Här gör Polo G lika mycket för pianot från Bruce Hornsbys ”The way it is” som 2Pac en gång gjorde på 90-talet. (ML)



38 YOUNG & HEARTLESS (YASIN)

Vare sig du vill eller inte står Yasin i centrum av svensk hiphop. Framför allt när han skriver sina tankar om att sitta i fängelse. (ML)



39 TWO REVERSE (ADRIANNE LENKER)

I början av året åkte Big Thief-musikern till en stuga, låste in sig och började göra musik av sitt brustna hjärta. Resultatet blir därefter, första spåret på albumet ”Songs” är hjärtskärande vackert. (NA)



40 MARIA (CHERRIE)

Att gå sin egen väg är i dag synonymt med Cherrie. Så här hade kanske Titiyo låtit om hon fötts på 90-talet. (ML)



41 SJÄLENS SKRUBBSÅR (MANDO DIAO)

Visrock har blivit Mando Diaos genre. Det blir återigen tydligt när de ömsint och omsorgsfullt tonsätter en av årets finaste texter på svenska, skriven av Björn Dixgårds föräldrar. (NA)



42 GASLIGHTER (THE CHICKS)

Natalie Maines laddade i 14 år och levererade sedan den här giftpilen mot världens alla ondsinta känslomanipulatörer. (HS)



43 WALK WITH YOU (GUSTAF & VIKTOR NORÉN)

Med fötterna djupt nere i daladoftande folktradition och blicken mot framtiden skapar Borlänge-bröderna något så svårt som genuint positiv popmusik. (HS)



44 34 + 35 (ARIANA GRANDE)

Ariana Grande har druckit kaffe, ätit hälsosamt och gjort sin matte. Hon ligger också bakom den mest koffeinkickade, kärlekstörstande låten sedan Miguels ”Coffee”. (PM)



45 ROCKSTAR BLM REMIX (DABABY, RODDY RICCH)

Genom att lägga till en vers om Black lives matter, mordet på George Floyd och polisvåld blev remixen av ”Rockstar” en Grammy-nominerad bomb i ett gränsland mellan trap och pop som hela tiden expanderar och förändras. (ML)



46 FILLED WITH WONDER ONCE AGAIN (BILL FAY)

Livet ändå. Det kan ju vara rätt vackert. Låt oss innerligt hoppas att Bill Fay, 77, hinner spela in fler skivor. (HS)



47 SUNBLIND (FLEET FOXES)

Robin Pecknold vadar i varmt amerikanskt vatten. Bländad av solen, med en ”Martin eller Gibson” över axeln, hyllar han svunna hjältar som Elliott Smith, Arthur Russell och Bill Withers. (PM)



48 TOOSIE SLIDE (DRAKE)

I videon visar Drake upp sitt hem: potentiellt den minst mysiga platsen på jorden. Det är ett mysterium att någon kan välja att bo så. Men låten – och dansen – är som så ofta toppen. (PM)



49 VILLAGE (PAUL WELLER)

Ljudet av att till slut hitta hem. Efter år, kanske decennier, finna en plats där man kan känna lugn. ”Not a thing I'd change if I could/I'm happy here in my neighbourhood”. (PM)



50 I REMEMBER EVERYTHING (JOHN PRINE)

Covid-19 tog en av den moderna musikhistoriens främsta berättare ifrån oss. Åtta månader senare känns det fortfarande overkligt, men John Prines sista låt blev åtminstone finast tänkbara farväl. (HS)





